Türkiye siber saldırıların en çok artış gösterdiği ülkelerden biri

Siber güvenlik sektörü için 2020 sıra dışı bir yıl oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisiyle çalışma, eğitim ve ticaretin online’a kayması, siber güvenlik açıklarını artırdı. Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Riskler Raporu’na göre dünyada 39 saniyede bir siber suç işlendi. Türkiye de tüm bu süreçte siber saldırıların en çok artış gösterdiği ülkelerden biri oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın paylaştığı verilerle 2020 yılının ilk 10 ayında 102 bini aşkın siber saldırı gerçekleşti. Bu sayı 2018 yılında 73 bin iken, 2019’da 150 bine çıkmıştı. Türkiye’de saldırıların adresi teknoloji ve e-ticaret sektörleri oldu. Onları kamu, banka, finans ile enerji ve sağlık sektörü takip etti.

Yapılan siber saldırı türleri arasında ilk sırada farklı noktalardan yüksek hacimli trafik göndererek kurban sistemlerin çalışmasını engellemeyi hedefleyen Dağıtık Hizmet Kesintisi saldırıları ve uzak masaüstü erişim protokollerine yönelik saldırılar yer aldı. Bununla birlikte oltalama (fishing) saldırılarıyla gizli bilgilerin ele geçirilmesi, fidye yazılımı saldırıları ve veri sızıntılarından toplanan çalıntı kimlik bilgilerinin farklı sitelerde denenmesiyle yürütülen saldırılar da tüm hızıyla devam etti.



2020 yılında pandemi nedeniyle iş, eğitim, alışveriş ve eğlencenin online’a taşınmasıyla siber güvenliğin hiç olmadığı kadar ön plana çıktığını belirten siber güvenlik uzmanı Murat Tora, pandemiye rağmen siber güvenlik sektöründe iyi sonuçlar alındığını kaydetti.

Yatırımlar beklentilerin altında büyüdü

Dünya genelinde de pandemiyle birlikte siber güvenlik riskleri artarken ekonomideki daralma nedeniyle siber güvenlik yatırımları beklentilerin altında bir büyüme gösterdi. Gartner’a göre uluslararası siber güvenlik pazarının hacmi 2019 yılında 120,9 milyar dolarken 2020 yılında artan saldırılara rağmen sadece yüzde 2,4 oranında büyüyerek 123 milyar dolar oldu.

Yıl boyunca siber güvenlik, ülkelerin gündemlerinde en önemli konuların başında yer aldı. Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Riskler Raporu’nda siber saldırılar en önemli riskler arasında üst sıraya çıktı. Yine rapora göre siber saldırıların hedefinde yüzde 95 ile kamu, perakende ve teknoloji sektörleri öne çıktı.

Siber saldırı kaynaklı kayıpların maliyeti de arttı. 2019 yılında 3 trilyon dolarlık kayba neden olan siber saldırıların 2020 yılında bu rakamın çok daha üstüne çıktığı tahmin ediliyor. Aon’un Financial Times ile birlikte hazırladığı C-Suite Siber Risk Raporu’na göre 2021’de siber saldırı kaynaklı kayıpların 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Saldırı sayısındaki artışı yıl içinde çeşitli kurumlar da doğruladı. 2020’de Dünya Sağlık Örgütü kendisine yapılan saldırıların 5 kat arttığını açıkladı. FBA saldırılarda yüzde 300’lük Interpol de yüzde 400’lük artış olduğunu bildirdi.