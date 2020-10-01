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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 08:37 | Son Güncelleme:

Türkiye, Dünya'nın kata kutusu olan Antarktika'ya kalıcı üs kuruyor

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Türkiye, Dünya'nın kata kutusu olan Antarktika'ya kalıcı üs kuruyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "4 yıl öncesine kadar hiç olmadığımız Antarktika’da, bugün kalıcı üs kuruyoruz. Zorlu beyaz kıta yolculuğunu belgeselleştirdik" dedi.

Bakan Varank, Twitter hesabından, ’Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika’ belgeselini paylaştı. Varank, belgeselle birlikte paylaştığı mesajında, "4 yıl öncesine kadar hiç olmadığımız Antarktika’da, bugün kalıcı üs kuruyoruz. Zorlu beyaz kıta yolculuğunu belgeselleştirdik. En büyük desteği de galasına ev sahipliği yapan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’den aldık, müteşekkiriz" ifadelerine yer verdi.

GEZEGENİN KARA KUTUSU: ANTARKTİKA

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından Beyaz Kıta Antarktika’ya düzenlenen seferde 24 araştırmacı, akıllarındaki onlarca soruya cevap aradı. Ekip liderliğini Prof. Dr. Ersan Başar’ın, koordinatörlüğünü Doç. Dr. Burcu Özsoy’un yaptığı sefer, kameraların tanıklığında gerçekleşti. Araştırmalar sırasında çekilen 135 saatlik ham görüntüler 57 dakikalık görsel şöleni andıran ’Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika’ belgeseline dönüştü.

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