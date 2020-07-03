Turkcell'den şifre sızıntılarına karşı uyarıyor

Turkcell’in, hatları üzerinden internette dolaşan müşterilerini virüs, zararlı içerik, sahte ve dolandırıcılık amaçlı kurulan sitelerden korumak amacıyla kurduğu Dijital Güvenlik Servisi, yeni eklenen özelliği sayesinde e-postalar ve buna bağlı tüm hesapları daha güvenli hale getirme iddiasında.

Servise eklenen yeni özellik müşterilerin e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelerine yönelik sızıntıları kontrol ediyor. Turkcell müşterileri, servise abone olduktan sonra, yeni şifre sızıntılarına karşı SMS ile uyarılırken geçmişte yaşanmış olan şifre sızıntıları konusunda da bilgilendiriliyor. Böylece kullanıcılar şifresi ele geçirilmiş olan ve farkında olmadan kullanmaya devam ettikleri servisleri tekrar güvenle kullanmaya başlayabiliyor.

Turkcell’in gelişmiş ve sürekli güncellenen siber güvenlik altyapıları üzerinden çalışan Dijital Güvenlik Servisi, özellikle “oltalama” olarak adlandırılan ve çoğunlukla büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı da etkili bir koruma sağlıyor. Servise abone olan kullanıcılar mobil hatları üzerinden internete bağlıyken güvenli olmayan internet sitelerine erişmeye çalıştıklarında içeriğin zararlı olabileceğine dair uyarı alıyorlar. Böylece kullanıcıların bu tip sitelere farkında olmadan girmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.



