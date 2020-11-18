Turkcell, yıl sonuna kadar 7 bin kişiyi istihdam edecek
İşe alımlarına devam eden Turkcell, 2020 yılının sonunda toplam 7 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Halen ülkemizin yanı sıra yurt dışındaki grup şirketlerimizle birlikte 22 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu yılın sonunda hedeflediğimiz istihdam rakamı 7 bin kişi." açıklamasında bulundu.
Erkan, dijital servisler başta olmak üzere şirket içindeki tüm departmanlarda ekipleri genişlettiklerini belirterek 2020’nin ilk yarısında 3 binden fazla kişiyi istihdam ettiklerini kaydetti.
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