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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 09.11.2020 - 08:13 | Son Güncelleme:

Turkcell, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

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Turkcell, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Turkcell, bu yılın 3. çeyreğinde 1,2 milyar lira net kar ve 7,6 milyar lira gelir elde ederken, yılın 9 ayında 1,1 milyon net faturalı müşteri kazandı.

Turkcell'in 9 aylık finansal sonuçları, düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Buna göre, Turkcell Grubu'nun yılın üçüncü çeyreğinde konsolide bazda toplam gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 artışla 7,6 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönemde şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FÖVÖK) 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 44,4'e yükseldi. Faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK) da 1,88 milyar liraya yükselen şirketin, FVÖK marjı yüzde 24,5 oldu.

Turkcell'in bu yılın üçüncü çeyreğinde net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,1 artarak 1,2 milyar liraya yükseldi. Mobil bileşikte müşteri başına düşen gelir (ARPU) büyümesi de yüzde 14 yükselişle 52 liraya ulaştı.

Son çeyrekte faturalı müşteri bazını net 317 bin artıran Turkcell'in yılın 9 ayında ise net faturalı müşteri sayısı 1,1 milyon artırmış oldu.

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