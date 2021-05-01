Turkcell, 2021 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Turkcell Grubu, konsolide bazda toplam gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,5 artışla 7,8 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin FAVÖK’ü 3,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu.

Turkcell’in 2021 yılı ilk çeyrek net karı da yüzde 26,6 artarak 1,1 milyar TL’ye ulaştı. 2021’in ilk çeyreğinde de müşteri kazanımını sürdüren Turkcell, yılın ilk üç ayında 705 bin yeni müşteri kazandı. Ayrıca Turkcell’in 15 Nisan’da gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla dağıtılabilir dönem karının yüzde 61’ine karşılık gelen 2,6 milyar TL tutarındaki temettünün üç eşit taksitte dağıtılması da onaylandı.

Turkcell’in dijital servis tekil gelirleri, büyüyen müşteri bazı sayesinde yıldan yıla yüzde 28 artarak 367 milyon TL’ye yükseldi. İletişim ve yaşam platformu BiP’in artan bilinirliği bu çeyrekte 32 milyon yeni indirme getirdi.

İndirme sayısı 77 milyona ulaşan BiP, Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. Veri kullanım izni konusunda kullanıcılarına dayatma ve ayrımcılık yapmayan BiP, yaklaşık 3'te 1'i diğer ülkelerde olmak üzere 40 milyon 3 ay aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Turkcell’in Dijital İş Servisleri’nin geliri bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 27 artarak 452 milyon TL oldu. Şirket, birinci çeyrek sonu itibarıyla kurulduğu günden bugüne kadar 1.589 adet projeyi hayata geçirdi. 2021’in birinci çeyreğinden sonra gelire dönüşecek bu projelerin kontrat değeri (backlog) ise 1,1 milyar TL’ye ulaştı.

Turkcell Dijital İş Servisleri, B2B iş modeliyle yeni dijital servisleri kurumların kullanımına sunacak. Turkcell, ayrıca BiP Meet, fizy business ve lifebox business ile de çözümler sunmaya devam edecek.