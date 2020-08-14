Türk Telekom'dan uzaktan eğitim ile ilgili önemli açıklama
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim trafiğini yönetebileceklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl marttan itibaren uzaktan eğitimi yaşadık. Daha önceki eğitim sürecini sağlıklı şekilde yürüttük. Bu yıl aynı ölçek ve yoğunluktaki trafiği yöneteceğimizi düşünüyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sürecine ilişkin altyapıda yapılan çalışmalar ve sürece ilişkin de bilgi veren Önal, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz yıl marttan itibaren uzaktan eğitimi yaşadık. Daha önceki eğitim sürecini sağlıklı şekilde yürüttük. Bu yıl aynı ölçek ve yoğunluktaki trafiği yöneteceğimizi düşünüyoruz. Eğitim sisteminin değişip değişmeyeceğini göz önünde bulundurarak o zaman yeniden değerlendirmemiz lazım. Biz MEB'in geçtiğimiz yılki yoğunluğunu yönetebiliriz.
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