Türk Telekom'dan uzaktan eğitim ile ilgili önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sürecine ilişkin altyapıda yapılan çalışmalar ve sürece ilişkin de bilgi veren Önal, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl marttan itibaren uzaktan eğitimi yaşadık. Daha önceki eğitim sürecini sağlıklı şekilde yürüttük. Bu yıl aynı ölçek ve yoğunluktaki trafiği yöneteceğimizi düşünüyoruz. Eğitim sisteminin değişip değişmeyeceğini göz önünde bulundurarak o zaman yeniden değerlendirmemiz lazım. Biz MEB'in geçtiğimiz yılki yoğunluğunu yönetebiliriz.