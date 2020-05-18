Türk teknoloji şirketinden Apple'a ihracat başarısı

Teknopark Ankara ve ODTÜ Teknokent'te Ar-Ge çalışmaları yürüten NanoManyetik Bilimsel Cihazlar, 1999'dan bu yana elektronik test cihazları, çok düşük sıcaklıklarda ve basınçlarda çalışabilen mikroskoplar ve manyetik görüntüleme sistemleri geliştirip üretimini gerçekleştiriyor.

NanoManyetik Bilimsel Cihazlar Yöneticisi ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzeylerin nanometre seviyesinde haritasını çıkarabilen atomik kuvvet mikroskobunu yaklaşık 400 bin dolarlık bir SANTEZ Projesi kapsamında geliştirdiklerini ve 3 yıllık bir çalışma sonunda prototipi tamamladıklarını söyledi.

Oral, satılabilir bir ürün için 1 milyon dolara yakın bir kaynak kullandıklarını belirterek, "Sonrasında çok sayıda ürün satmayı başardık. 2-3 yıl önce bir üst versiyonu için TÜBİTAK TEYDEB desteği aldık. Apple'a satış yaptığımız da bu ezAFM Plus. Halihazırda dünyada 40'ın üzerindeki distribütörümüz ve web üzerinden satışlarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl en fazla satışı Güney Kore'ye gerçekleştirdik. Çin pazarına güçlü bir giriş yapmak üzereyken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortaya çıktı. Önemli hedeflerimizden birisi de yüksek potansiyeli bulunan Çin pazarı." diye konuştu.

Mikroskobun ilk versiyonlarından birini 2015'te Microsoft'a sattıklarını dile getiren Oral, sonrasında buna Samsung'un eklendiğini aktardı. Samsung'un ürünü cep telefonu ekranlarını analiz etmek ve iyileştirmek için kullandığını anlatan Oral, şöyle konuştu:

"Şu an en iyi cep telefonlarındaki piksellerden birinin boyutu 50 mikrometre civarında. Saç telinin yaklaşık çapı kadar bir piksel var. Her bir pikselde 3-4 renk var. Onların boyutu da yaklaşık 25-26 mikron boyutunda. Bunları iyileştirmek, karakterize etmek, analiz etmek için kullanıyorlar. Apple'ın da benzer bir amaçla kullanacağını sanıyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı, tamamen yerli ve milli bir ürün geliştirdik. Yüksek teknoloji şirketlerinin tamamı da radarımızda. Apple da en önemli hedeflerden birisiydi. Geçen yılın sonuna doğru bize bazı numuneler yolladılar ve denemeler yaptık. 2020 yılının ilk siparişini ocak ayında Apple'dan aldık ve hızla teslimatımızı gerçekleştirdik.

Apple ürünümüzün hem küçük hem büyük modeline talip oldu. İlk aşamada küçük modelimizi ihraç ettik. Bunu daha büyük modelimiz izleyecek. Google, Tesla, SpaceX ile de görüşmelerimiz sürüyor. NASA gibi daha önce ürün verdiğimiz kuruluşlar ve üniversitelerle yeni ürünler için görüştüklerimiz var."

Oral, dünyanın önde gelen 100 üniversitesine ürünlerini vermeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Top 10 ve 20'deki üniversiteleri neredeyse tamamladık. İlk 100'den de 50'ye yakın üniversiteye ürünlerimizi verdik. Satışımızın yüzde 90'ına yakınını ihraç ediyoruz. Dünyanın önde gelen pek çok araştırma merkezinde de ürünlerimiz kullanılıyor." dedi.

Hedeflerine ilişkin de değerlendirmeler yapan Oral, teknoloji temellerini daha derinleştirmeyi ve şirketi büyütmeyi amaçladıklarını söyledi.



