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Haber Giriş: 08.04.2020 - 11:13,
'TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz." dedi.
Bakan Varank, "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Sennheiser'ın yeni kablosuz kulaklığını inceledikSennheiser, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Momentum Wireless 3 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kurulumu hayli kolay olan ürünü Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ile Hürriyet'in Video Prodüksüyon ekibinden Koray Taşan birlikte inceledi.
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