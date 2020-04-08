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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 08.04.2020 - 11:13,Son Güncelleme:/

'TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz'

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'TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz'
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz." dedi.

Bakan Varank, "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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