TÜBİTAK Başkanı: Kovid-19'u tehdit değil fırsat olarak görüyoruz

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) bursiyerlerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yer almalarının önemine işaret ederek, "STAR bursiyerlerimizi, daha fazla soruna çözüm olmak için sonuç ve etki odaklı girişimlerimizde, ülkemizin geleceği için kilit önemde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Mandal, STAR programı kapsamındaki lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası bursiyerleriyle sanal ortamda gerçekleştirilen toplantılarda bir araya geldi.

Mandal, STAR programı "Covid-19 Araştırma Projeleri Çağrısı"nın koronavirüsün teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alan Türkiye'de lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerle doktora sonrası araştırmacıları teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde yer almayı tercih etmelerinden dolayı bursiyerleri tebrik eden Mandal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu zor süreçte kariyerleriniz için fırsat oluşturmak üzere bir araya geldiniz. Ülke adına, insanlık adına katkıda bulunmak istediniz. Bu süreçte olmak istemeniz çok kıymetli. STAR bursiyerlerimizi, daha fazla soruna çözüm olmak için sonuç ve etki odaklı girişimlerimizde, ülkemizin geleceği için kilit önemde görüyoruz. Sizlerin katkısının sadece bu dönemdeki değil ileride de süreceğini düşünüyorum."

"Kovid-19'u tehdit değil fırsat olarak görmeyi tercih ettik"

Mandal, Kovid-19 sürecindeki anahtar kelimelerin "birlikte çalışma ve birlikte başarma" olduğuna dikkati çekti.

Bu yaklaşımı orta ve uzun vadede eyleme geçirmek istediklerini ifade eden Mandal, "Kovid-19, süreci hızlandırdı. Salgın bizi daha planlı, programlı ilerleme noktasından, seferberlik sürecine soktu. Biz de Kovid-19'u tehdit değil fırsat olarak görmeyi tercih ettik." dedi.

"Programın sürdürülebilirliği bursiyerlere bağlı"

STAR programının sürdürülebilirliğinin bursiyerlere bağlı olduğunu belirten Mandal, programın gelecekte sadece sağlık alanıyla sınırlanmadan, deprem, gıda güvenliği, siber güvenlik alanları gibi konularda da devam ettirilmesinin istendiğini ve bursiyerlerden olumlu dönüşler aldıklarını bildirdi.

Mandal, programa yapılan 340 başvurudan 300'ünün sürece dahil olduğunu bildirerek, "Mümkün olduğunca kimseyi dışarıda bırakamamaya özel bir çaba gösterdik. STAR'ın profili 118 lisans, 85 yüksek lisans, 70 doktora ve 27 doktora sonrası araştırmacıdan oluşuyor." ifadesini kullandı.

Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı Küresel Aşı Zirvesi'nde TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu'ndan bahsetmesiyle platformun çalışmalarının uluslararası boyuta taşındığını kaydetti.

Mandal, kendisinin de yer aldığı AB toplantılarında platformdan bahsettiğini, Türkiye'nin modelinin önemli bir örnek olarak değerlendirildiğini belirtti.

TÜBİTAK'ın diğer programları hakkında da bilgi veren Mandal, Kurumun araştırma süreçlerinin her aşamasında bursiyerlerin yanında olacağını, desteklerin bursiyerlerin kariyerlerini şekillendirmede önemli avantaj sağlayacağını söyledi.



