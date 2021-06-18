Trendyol Influencer Akademi kuruldu

Trendyol, influencerların sosyal medyayı daha etkin kullanabilmeleri için Trendyol Influencer Akademi’yi kurdu. Akademi sayesinde influencerlar, kendilerini geliştirebilecekleri eğitimlere ulaşabilirken, Trendyol sistemini de daha iyi öğrenebilecek.

Şirketin Affiliate programına kayıtlı 15 bin influencer eğitimlere ücretsiz olarak ulaşabilirken, Affiliate programına yeni katılacak influencerların tüm başlangıç eğitimlerini tamamlamaları hedefleniyor. Trendyol Influencer Akademi portalında video formatında yer alan eğitimlere katılmak isteyen influencerlar diledikleri yer ve zamanda portala giriş yaparak istedikleri eğitimi izleyebilecek.

Akademide influencerların bireysel gelişimlerini ön plana çıkaracak eğitimlerin yanı sıra etkili içerik üretimi, içeriklerde dikkat edilmesi gereken hususlar, yeni regülasyonlar ve Trendyol Affiliate Program süreçleri paylaşılıyor.

Akademi kapsamında Facebook işbirliğinde gerçekleşen ve Facebook Küresel Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Caroyln Everson önderliğinde lanse edilen “Creator Marketing Accelerator” programı da canlı eğitimlerle yaratıcı içerik üreticilerine destek olacak.

Trendyol ve Facebook mobilleşmenin önemi ve etkileri, Instagram’ı etkili kullanma, güçlü içerik üretimi, içerik üreticilerinin kitlelerini büyütmelerinin yolları, Reels ve Canlı yayın gibi konularda canlı eğitimler gerçekleştirecek. Eğitimlerin kayıtları yine akademi portalına eklenecek. Böylece influencerlar kaçırdıkları eğitimlere portal üzerinden ulaşabilecek.

Trendyol ve Facebook’tan Reels Awards Yarışması

Trendyol’un Facebook ile işbirliği kapsamında Reels Awards Yarışması düzenlenecek. Yarışma sonrasında yaratıcı içerik üreticileri ödüllerin yanı sıra Instagram’da hesabının tanıtım şansını da yakalayacak. Trendyol ve Facebook işbirlikleri ile internet içeriklerinin zenginleştirilmesine, yeni kuşakların ise içerik üreterek gelir sağlamasına destek olmayı hedefliyor.