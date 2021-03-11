TikTok, siber zorbalığa karşı yorum filtreleme özelliğini güncelliyor

TikTok’un çevrimiçi dünyanın en büyük sorunlarından biri olarak görülen siber zorbalığın etkilerini azaltmak ve nezaketi teşvik etmek için tasarladığı yorum filtreleme özelliği, kullanıcıların yorumlarda karşılaşmak istemedikleri ifadeleri kelime kelime listeleyerek engelleme ve yönetme imkanı sağlıyordu. Güncellemeyle birlikte tüm yorumların yayınlanmadan önce filtreye alınması seçeneği de özelliğe eklendi.

Kullanıcılar, Tüm Yorumları Filtrele seçeneğiyle; içeriklerine gelen her yorumu teker teker inceleyecek ve istedikleri yorumun içeriğin altında kalmasına karar verip, istemediklerini silebilecek. Yorum filtrelemeyle kullanıcılara kendi hesapları üzerinde daha çok kontrol hakkı tanıyan TikTok, güncelleme sayesinde kullanıcılarına da platformda yer alan Topluluk Kurallarına aykırı yorumların yayınlanmasını engelleme fırsatı sunuyor.

TikTok EMEA Bölgesi Ürün Politikası Başkanı Julie de Bailiencourt, güncelleme hakkında: “Hedefimiz, topluluğumuza her gün keyif alabilecekleri eğlenceli ve güvenli bir uygulama deneyimi sunmak. İçerik üreticileri, içeriklerini hazırlarken için inanılmaz çaba sarf ediyor. Biz de topluluğumuza deneyimlerini kontrol etmelerine yardımcı olacak araçlar sağlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. TikTok'un yaratıcılığın gelişebileceği bir yer olmaya devam etmesini istiyor, bu yeni özelliklerin toplumda nezaketin gelişmesine yardımcı olmasını umuyoruz” dedi.

TikTok’un kullanıcılarına sağladığı yorum filtreleme özelliği, uygulamadaki “Gizlilik Ayarları” bölümünde yer alıyor.

Kullanıcılar uygulamadaki güvenlik seçenekleriyle hesaplarını gizli tutabiliyor, takipçilerini onaylayabiliyor ve paylaştığı içeriklerin sadece takipçileri tarafından izlenmesine izin verebiliyor. TikTok sınırlı görüntüleme modu, uygulama içi raporlama gibi korumalar da sağlayabiliyor. Uygulamanın doğru kullanımı ve uygunsuz paylaşımlar için Kullanım Şartları bölümü de detayları en ince ayrıntısına kadar aktarıyor.