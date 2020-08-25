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İHA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Tiktok, ABD yasağı nedeniyle Trump yönetimine dava açtı

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Tiktok, ABD yasağı nedeniyle Trump yönetimine dava açtı
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TikTok, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

Video oluşturma ve paylaşma platformu TikTok, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Başkan Donald Trump yönetimine, ana şirket ByteDance ile ilişkileri yasakladığı için dava açtı. Dava gerekçesinde, Trump’ın kararının siyasi olduğu öne sürüldü ve iyi niyetli ulusal güvenlik endişelerine dayanmadığı ifade edildi. 39 sayfalık iddianamede ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD Ticaret Bakanlığı sanık olarak listelendi.

TikTok tarafından yapılan basın açıklamasında, “Trump yönetimi, endişeleri gidermek için tam ve iyi niyetle yürüttüğümüz kapsamlı çabalarımızı görmezden geldi. ABD hükümetine dava açma kararı bizim için kolay olmadı. Ancak haklarımızı, topluluğumuzun ve çalışanlarımızın haklarını korumak için harekete geçmekten başka seçeneğimiz olmadığını düşünüyoruz” denildi.

Los Angeles merkezli teknoloji firması, yürütme emrinin nedeninin Uluslararası Acil Durum Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) kötüye kullanılması olduğunu savundu. TikTok, yürütme emrinin "ABD'ye yönelik 'olağandışı ve olağanüstü bir tehdit' nedeniyle değil, Başkanın yetkisini kullanması için bir şart olan siyasi nedenlerle" IEEPA kapsamında verildiğini kaydetti.

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