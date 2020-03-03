Thoma Bravo, Sophos’u 3,9 milyar dolara satın aldı

Satın almanın tamamlanmasıyla Sophos özel şirkete dönüştü ve Londra borsasındaki hisseleri işlemden çekildi. Anlaşma dahilinde Sophos hissedarlarına hisse başına 7,40 Amerikan doları bedel ödenecek. Bu bedel şirketin Haziran 2015 yılında halka arz edildiği hisse bedeline kıyasla yüzde 168 kazanca karşılık geliyor.



Sophos, 53 binin üzerinde iş ortağı ve yönetilen hizmet sağlayıcılar aracılığıyla dünya genelinde 420 binden fazla organizasyonu ve 100 milyondan fazla kullanıcıyı gelişmiş siber tehditlerden koruyor. Sophos’un geniş siber güvenlik portföyü bulut tabanlı yönetim merkezi Sophos Central üzerinden tek noktadan kolayca yönetilebiliyor. Senkronize güvenlik teknolojisi Sophos güvenlik çözümlerinin birlikte çalışmasını ve anlık tehdit istihbaratı paylaşmasını sağlarken, Sophos Managed Threat Response servisi tehditlerin tespiti, temizlenmesi ve engellenmesine yönelik 7/24 yönetilen güvenlik çözümü sunuyor.