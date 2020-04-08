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Teknoloji
Haber Giriş: 08.04.2020 - 08:45,Son Güncelleme:/

The Last of Us Part II için önsiparişler iptal edildi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
The Last of Us Part II için önsiparişler iptal edildi
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Uzun yıllardır oyuncular tarafından dört gözle beklenen The Last of Us Part II, koronavirüs salgını nedeniyle süresiz ertelendi; oyunu ön sipariş yoluyla satın alanların paraları ise iade edilmeye başlandı.

The Last of Us Part II, koronavirüs salgını nedeniyle planlanan takvime uyum sağlayamadı ve oyunun çıkış tarihi süresiz ertelendi. Yapımcı şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada lojistik sorunlar nedeniyle oyunun çıkış tarihinin ertelendiğini duyururken, yaşanan son gelişme ise oyunun çıkış tarihinin oldukça gecikeceğini ortaya koydu; zira oyunu daha önce önsiparişle satın alanların paraları iade ediliyor.

Virüs salgını öncesi Şubat ayında satışa sunulması beklenen; ancak sonrasında 29 Mayıs tarihine ertelenen The Last of Us Part II, virüsten dolayı bu kez süresiz ertelenmiş oldu.

The Last of Us Part II için önsiparişler iptal edildi

The Last of Us'ın ilk oyunu PS3 için satışa sunulmuş; hikayesi ve grafikleriyle çok konuşulmuştu. Öyle ki, oyunun Remastered sürümü yeniden satışa çıkmış ve PS4 konsolunda da iyileştirilmiş grafiklerle yıllar sonra oyuncuların karşısına çıkmıştı.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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