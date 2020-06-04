MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriThe Last of Us Part II geliyor, yeni videosu yayınlandı
GeriTeknoloji The Last of Us Part II geliyor, yeni videosu yayınlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 04.06.2020 - 10:37,Son Güncelleme:

The Last of Us Part II geliyor, yeni videosu yayınlandı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
The Last of Us Part II geliyor, yeni videosu yayınlandı
Abone Olgoogle-news

Uzun yıllardır dört gözle beklenen The Last of Us Part II, ilerleyen günlerde satışa çıkıyor, hasret sona eriyor. Satış öncesi oyunun yeni bir videosu da yayınlandı.

The Last of Us Part II, oyunun ilk sürümündeki hikayenin devamını ekranlara getiriyor. Grafikleri geliştirilen ve hikaye modunda oynayanları hayli şaşırtacağa benzeyen oyunun oynanış görüntüleri halihazırda yayında. Ancak son olarak yayınlanan ve film tadında olan yeni video büyük ilgiyle karşılandı.

Videoda kahramanımız Ellie, New Order adlı şarkıdan bir bölümü söylerken bir yandan da geçmişte yaşadığı olayları hatırlıyor. Sözlerin arka planda ilerleyen olaylarla örtüşmesi ve genel olarak kullanılan hikâye anlatım teknikleri oldukça başarılı gözüküyor.

The Last of Us Part II geliyor, yeni videosu yayınlandı

19 Haziran tarihinde yayınlanacak olan The Last of Us Part II, PlayStation 4 için göreceğimiz son AAA oyun olacak.



False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle