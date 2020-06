The Last of Us Part II geliyor, yeni videosu yayınlandı

The Last of Us Part II, oyunun ilk sürümündeki hikayenin devamını ekranlara getiriyor. Grafikleri geliştirilen ve hikaye modunda oynayanları hayli şaşırtacağa benzeyen oyunun oynanış görüntüleri halihazırda yayında. Ancak son olarak yayınlanan ve film tadında olan yeni video büyük ilgiyle karşılandı.

Videoda kahramanımız Ellie, New Order adlı şarkıdan bir bölümü söylerken bir yandan da geçmişte yaşadığı olayları hatırlıyor. Sözlerin arka planda ilerleyen olaylarla örtüşmesi ve genel olarak kullanılan hikâye anlatım teknikleri oldukça başarılı gözüküyor.



19 Haziran tarihinde yayınlanacak olan The Last of Us Part II, PlayStation 4 için göreceğimiz son AAA oyun olacak.