MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriThe Last of Us dizisi için sürpriz açıklama
GeriTeknoloji The Last of Us dizisi için sürpriz açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 04.08.2020 - 08:48,Son Güncelleme:

The Last of Us dizisi için sürpriz açıklama

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
The Last of Us dizisi için sürpriz açıklama
Abone Olgoogle-news

PS3 konsolları için satışa sunulduğunda büyük ses getiren ve Remastered sürümü ile PS4'lere de gelen The Last of Us, son olarak The Last of Us Part 2 ile oyuncuların karşısına çıktı. Şimdi ise bu yapımın dizisi bekleniyor ve dizinin yapımcılığını üstlenecek olan Craig Mazin, sürpriz bir açıklama yaptı.

19 Haziran'da satışa sunulan The Last of Us Part 2 ile birlikte oyunun hikayesi de tartışma konusu olmuş ve ilk oyundaki hikayenin daha farklı devam etmesi gerektiğini düşünen binlerce oyuncu, oyuna negatif puan vermişti. Diğer yandan oyun grafikleriyle, oynanışıyla pek çok oyuncudan tam not almayı başarmıştı.

Şimdi ise oyunun dizisi yeniden gündeme geldi. Bir süredir konuşulan The Last of Us dizisi bilindiği üzere HBO'da yayınlanacak. Ancak yeni diziyle ilgili çok fazla bilgi henüz yok. Dizinin yapımcılığını üstlenen Craig Mazin ise BBC'ye verdiği bir demecinde sürpriz açıklamalar yaptı.

The Last of Us dizisi için sürpriz açıklama

"Bir yapımın lisans hakları el değiştirdiğinde hayranlar, yapımcının orijinal yapıma saygı duymadan bir iş çıkaracağını sanıyor. The Last of Us dizisinde orijinal hikayeden bir çıkarma yapılmayacak" sözlerini kaydeden Mazin, dizi ile oyunun hikayesinin geliştirileceğini, ancak oyundan kopuk bir dizi olmayacağının altını çizdi.

Yeni dizinin ne zaman yayınlanacağı ve kimlerin oynayacağı henüz bilinmezken, diziden bir fragman dahi gelmiş değil.

Gmail'de imza nasıl eklenir ?Gmail imza ekleme işlemi nasıl yapılır? İşte e-postalarınıza imza eklemenin en basit yolu...
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle