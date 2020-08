The Last of Us dizisi için sürpriz açıklama

19 Haziran'da satışa sunulan The Last of Us Part 2 ile birlikte oyunun hikayesi de tartışma konusu olmuş ve ilk oyundaki hikayenin daha farklı devam etmesi gerektiğini düşünen binlerce oyuncu, oyuna negatif puan vermişti. Diğer yandan oyun grafikleriyle, oynanışıyla pek çok oyuncudan tam not almayı başarmıştı.

Şimdi ise oyunun dizisi yeniden gündeme geldi. Bir süredir konuşulan The Last of Us dizisi bilindiği üzere HBO'da yayınlanacak. Ancak yeni diziyle ilgili çok fazla bilgi henüz yok. Dizinin yapımcılığını üstlenen Craig Mazin ise BBC'ye verdiği bir demecinde sürpriz açıklamalar yaptı.



"Bir yapımın lisans hakları el değiştirdiğinde hayranlar, yapımcının orijinal yapıma saygı duymadan bir iş çıkaracağını sanıyor. The Last of Us dizisinde orijinal hikayeden bir çıkarma yapılmayacak" sözlerini kaydeden Mazin, dizi ile oyunun hikayesinin geliştirileceğini, ancak oyundan kopuk bir dizi olmayacağının altını çizdi.

Yeni dizinin ne zaman yayınlanacağı ve kimlerin oynayacağı henüz bilinmezken, diziden bir fragman dahi gelmiş değil.