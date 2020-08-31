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Teknoloji
Haber Giriş: 31.08.2020 - 09:03 |  Son Güncelleme:

Tesla'nın otopilotu hız tabelalarını da görebiliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Tesla'nın otopilotu hız tabelalarını da görebiliyor
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Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otopilot sistem yazılımının yeni sürümü araçlara dağıtılmaya başladı. Bu sürüm ile otopilotun hız tabelalarını da tanıması mümkün hale geldi.

Tesla'nın elektrikli otomobillerinde yer alan otopilot sistemi için yeni bir güncelleme çıktı. 2020.36 sürüm ile güncellenen bu araçlara yeni özellikler geliyor. Bu özelliklerin başında hız limiti tabelalarının okunması yer alıyor.

Bugüne dek navigasyon verileri ve yol haritaları baz alınarak hız limiti hakkında sürücüye bilgi veriliyordu. Yayınlanan son güncelleme ise Tesla araçların hız tabelalarını okuyabilmesini sağlıyor ve bu tabelaların okunması için de dahili kameralar kullanılacak. Böylece sürücüye en güncel hız limiti verisi paylaşılacak.

Teslanın otopilotu hız tabelalarını da görebiliyor

Güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise yeşil ışık uyarı özelliği oldu. Sürücüler bu özellik sayesinde trafik ışıkları yeşile döndüğünde Tesla araçlar sesli bir şekilde sürücüyü uyaracak.

Yayınlanan güncelleme tüm Tesla araçlara ulaştırılacak; ancak kademeli olarak sürücülerle buluşacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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