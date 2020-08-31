Tesla'nın otopilotu hız tabelalarını da görebiliyor

Tesla'nın elektrikli otomobillerinde yer alan otopilot sistemi için yeni bir güncelleme çıktı. 2020.36 sürüm ile güncellenen bu araçlara yeni özellikler geliyor. Bu özelliklerin başında hız limiti tabelalarının okunması yer alıyor.

Bugüne dek navigasyon verileri ve yol haritaları baz alınarak hız limiti hakkında sürücüye bilgi veriliyordu. Yayınlanan son güncelleme ise Tesla araçların hız tabelalarını okuyabilmesini sağlıyor ve bu tabelaların okunması için de dahili kameralar kullanılacak. Böylece sürücüye en güncel hız limiti verisi paylaşılacak.



Güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise yeşil ışık uyarı özelliği oldu. Sürücüler bu özellik sayesinde trafik ışıkları yeşile döndüğünde Tesla araçlar sesli bir şekilde sürücüyü uyaracak.

Yayınlanan güncelleme tüm Tesla araçlara ulaştırılacak; ancak kademeli olarak sürücülerle buluşacak.



