Termal ve normal kamera özellikleri tek bir akıllı sistemde birleşiyor

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, TÜBİTAK'ın mevcut desteklerine ek olarak açılan "COVID-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı"sına gelen yaklaşık 450 proje başvurusu arasından, değerlendirme yapılarak çeşitli konularda 35 projenin desteklenmesi kararlaştırılmıştı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Teknogirişim Sermayesi Desteği" ile 2011'de kurulan Ar-Ge şirketi Büyütech'in projesi de desteklenmesi uygun bulunanlar arasında yer aldı.



Proje kapsamında, yüksek çözünürlüklü, hassasiyetli, doğruluklu ölçüm yapabilen, termal ve normal kamera görüntüsünü aynı anda analiz edebilen, karar verebilen ve yetkilileri otomatik olarak uyarabilen bir kamera sistemi tasarlanmaya başlandı. Ürünün prototipinin 3 ay içinde tamamlanması, 5 ay içinde de seri üretime geçilmesi planlanıyor.



Büyütech Üst Yöneticisi Ömer Orkun Düztaş, şirketlerinin kurulduğu günden bu yana Türkiye'de eksikliği görülen kamera teknolojileri ve görüntü işleme alanında yenilikçi çalışmalar geliştirerek ülke adına önemli ilkleri başardığını söyledi.



Dünyada 120'den fazla ülkede 45 binden fazla kameralarının aktif olarak kullanıldığını belirten Düztaş, Kovid-19 ile mücadele döneminde kamera üreticisi olarak geliştirebilecekleri çözümleri planlamaya başladıklarını dile getirdi.



Düztaş, salgının yayılma hızını azaltma ve tanı sürecinin hızlandırılması konusunda yüksek ateş semptomları gösterenlerin tespit edilmesinin önem taşıdığına işaret ederek, "El terminalleriyle ateş ölçümü yapılması, riskli gruplarla yakın temasta bulunulması nedeniyle ölçüm yapan personelin sağlığını da riske atıyor. Sivil alanda geliştirilen termal kamera çözümlerinin yurt dışı kaynaklı olması bizi bu alanda bir çözüm geliştirmeye itti." dedi.



"Mevcut ürünlerin üstünde teknolojiye sahip olacak"



Düztaş, TÜBİTAK'ın Kovid-19 ile mücadeleye yönelik açtığı çağrı kapsamında destek almaya hak kazandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Toplumsal alanlarda otomatik bir şekilde ateş ölçebilecek, termal ve normal kameraların teknik avantajlarını bir araya getirerek salgınla mücadelede üst düzey bir çözüm geliştirmek için çalışıyoruz. Bu sayede havalimanı, otogar, okul, hastane gibi insan yoğunluğunun ve akışın fazla olduğu toplumsal alanlarda anlık olarak hassas otomatik ateş ölçümü yapılabilmesini sağlamayı planlıyoruz."



Proje kapsamında, mevcut ürünlerin üstünde teknolojiye sahip kamera geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Düztaş, ürünü daha düşük maliyetle pazara sunacaklarını bildirdi.



Düztaş, Kovid-19 ile mücadelede hızlı kararlar alarak teknoloji gelişmesine katkı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'a teşekkür ederek, "Verilen destek sayesinde projemizin geliştirilme sürecini hızlandırdık. Biz de elimizden gelen fedakarlığı gösteriyor, ülkemizin sorununa çözüm üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Sağlık sektörüne yönelik medya sunucusu



Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştıkları Homeye adını verdikleri akıllı ev kamerası projelerini, pandemi sürecinde sağlık sektörüne yönelik özelleştirdiklerine dikkati çeken Düztaş, şunları kaydetti:



"Bu dönemde kendi kameralarımız için geliştirdiğimiz medya sunucu altyapısını sağlık personelimizin ve halkımızın kullanımına sunalım istedik. Bu sayede, yüksek kaliteli video ve ses aktarımı yapabilen, görüşmeleri kayıt altına alma özelliğine sahip, hastayı uzaktan takip etmeye imkan veren ve ayrıca çoklu toplantı özelliğiyle birden fazla doktorun aynı hasta üzerinde çalışabilmelerini sağlayan bir çözüm geliştirdik. Uzaktan sağlık uygulamaları için gereken tüm altyapıyı oluşturduk ve sağlık çalışanlarımızın hem işlerini bir nebze de olsa kolaylaştırmayı hem de maruz kalacakları riski en aza indirgemeyi amaçladık."



