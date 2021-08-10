Telefondan Instagram Nasıl Silinir? (Kalıcı Ve Geçici)

Instagram çevrimiçi ücretsiz fotoğraf ve video paylaşım uygulamasıdır. Instagram hesaplarını silmek isteyen kişiler iki farklı seçeneği kullanabilirler. Bunlar kalıcı ve geçici hesap silme yöntemleridir.

Telefondan Instagram Kalıcı Nasıl Silinir?

Kullanıcılar Instagram hesap silme işlemlerini bilgisayarlardan yapabildikleri gibi telefonlardan da yapabilirler. Ayrıca kullanıcılar hesaplarını tamamen kapatabilir veya geçici olarak silebilirler. Kalıcı olarak silinen hesaplar bir daha açılamamaktadır. Geçici kapatılan hesaplar ise kullanıcıların taleplerine göre yeniden açılabilir. Fakat telefonlardan hesap kapatma işlemleri sadece tarayıcılar üzerinden yapılmaktadır. Hesapları kalıcı olarak silmek için şu adımlar takip edilmelidir:

- Telefonun tarayıcısına Instagram.com.tr yazarak Instagram hesabına giriş yapılmalıdır.

- Ardından ayarlar seçeneği tıklanmalı ve ekranın sol üstünde bulunan profil düzenle seçeneğinin sonunda hesap sil sekmesi tıklanmalıdır.

- Burada hesap silme nedeni belirtilerek hesabı kalıcı olarak sil butonuna tıklanmalıdır.

- Bu işlemlerin ardından kullanıcıların hesapları kalıcı olarak silinecektir.

Telefondan Instagram Geçici Nasıl Silinir?

Telefonlardan Instagram uygulaması içerisinde hesap kapatma işlemleri yapılamamaktadır. Bunun için telefonun tarayıcısından Instagram hesabına giriş yapılması gerekir. Instagram geçici hesap silme işlemleri şu şekilde yapılmaktadır:

- İlk olarak Instagram.comç.tr sitesine giriş yapılmalıdır.

- Daha sonra sağ üst köşede profil düzenle kısmı tıklanmalıdır.

- Ekranda aşağıya inip hesabımı geçici olarak kapat seçeneği seçilmelidir.

- Burada kullanıcıların karşısına çıkan hesabını neden kapatıyorsun sorusu cevaplanmalıdır.

- Daha sonra hesabı geçici olarak kapata tıklayarak geçici olarak hesap kapatılabilir.