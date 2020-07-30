Telefon fotoğrafçılarını bir araya getiren yarışma

Şirket açıklamasına göre, Huawei'nin geleneksel fotoğraf yarışması "Next Image 2020", 5 kategoride devam ediyor.

Yarışmada, Türkiye'den başvuru yapılabilecek 5 farklı kategori yer alıyor. Kategoriler şöyle:

"Yüzler, telefonun portre modunu kullanarak yaratıcı bir şekilde çekilen fotoğrafların yükleneceği kategori. İyi Geceler, düşük ışıkta telefonların gece modunu kullanarak yakalanan gece manzaralarını yükleyebileceğiniz kategori. Merhaba Hayat! kategorisinde, günlük hayatta kullanıcıları etkileyen duygusal veya ilham verici bir sahneyi anlatan fotoğraflar yer alacak.

Yakın Uzak kategorisinde, telefon kameralarında telefoto lens, süper geniş açılı lens ya da makro çekim lensi gibi özellikleri kullanarak yeni bir deneyim yakalanan fotoğraflara yer verilecek. Öykücü kategorisinde yarışacak olanlar, en az 3, en fazla 9 fotoğraf ile bir hikayeyi anlatacak."

Yarışmaya katılmak için Next Image Awards'ın resmi başvuru alanlarından biri olan Huawei Topluluğu da kullanılabiliyor. Sadece elektronik kayıtların kabul edileceği yarışmaya başvurular, Huawei Community web sitesinden veya Huawei Next Image 2020 global sayfasından alınacak. e-posta ile yarışma kaydı göndermek kabul edilmeyecek.

Yarışma başvurularında yer alacak tüm fotoğrafların Huawei telefon kameraları ile çekilmiş olması gerekiyor. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül kazanan veya halka açık bir dergide yayınlanan başvurular kabul edilmeyecek. Yarışmaya, 31 Temmuz saat 19.00'a kadar katılım sağlanabiliyor.



