Teknoloji platformları rekabet avantajının temelini oluşturuyor

IBM tarafından düzenlenen ve her yıl dünyanın dört bir yanından müşterileri, çözüm ortakları ve kanaat önderlerini bir araya getiren Think etkinliği bu yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde dijital olarak gerçekleşti. Think Digital adıyla yapılan etkinliğinin açılış konuşmasını IBM CEO’su Arvind Krishna yaptı.

COVID-19 kriziyle gündeme gelen farklı gereksinimleri adresleyerek şirketlerin işletmelerine ve ağlarına sürdürülebilirlik kazandırmalarının gereğini vurgulayan Krishna, ileride dijital dönüşümün birden bire hızlandığı bu döneme dönüp tekrar bakılacağının altını çizdi. İçinde bulunduğumuz durumun yalnızca bugünü kapsamadığını belirten Krishna; bu dönemin gelecek yıllarda da şirketlere ve müşterilerine avantaj sağlayacak yeni çözümler, yeni çalışma biçimleri ve yeni ortaklıklar geliştirmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Arvind Krishna, hibrit bulut ve yapay zekayı "dijital dönüşüme yön veren en önemli iki güç olarak" değerlendirdi ve bu çerçevede şirketlere yardımcı olabilecek yeni olanakları duyurdu:

CIO'ların BT altyapılarını, gelecekteki aksaklıklara karşı daha dayanıklı hale getirecek ve maliyetleri düşürmelerine yardımcı olacak şekilde otomasyonu için tasarlanan yeni yapay zeka destekli yeteneklerden ve hizmetlerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi yeni Watson AIOps. Red Hat OpenShift temel alınarak tasarlanan Watson AIOps, herhangi bir bulut sistemi üzerinde kullanılabiliyor, Slack ve Box gibi çözüm ortaklarıyla iş birliği içinde çalışıyor





Kuruluşların ve telekomünikasyon şirketlerinin, 5G çağında edge bilişime geçişlerini hızlandırmaya yardımcı olmak üzere çözüm ortakları ekosistemi tarafından desteklenen yeni hizmetleri ve çözümleri. Bu girişim, IBM'in çoklu bulut ortamları konusundaki deneyimi ve uzmanlığı ile geçtiğimiz yıl tüm zamanların en büyük teknoloji satın almalarından biri sonucunda IBM'in parçası haline gelen Red Hat'in sektör lideri açık kaynak teknolojisini bir araya getiriyor.





Çözümlerini IBM’in finansal hizmetler sağlayan kurumlar için sunduğu, kullanıma hazır Public Cloud platformuna taşımak isteyen ilk Bağımsız Yazılım Satıcıları (ISV’ler) ve Hizmet Olarak Sunulan Yazılım (SaaS) sağlayıcıları. Assima, C3.ai, Finacle, Intellect Design ve Thought Machine, hizmetlerini bu platform üzerinden vererek, bankalara güvenilir satıcılarla çalıştıklarından emin olmalarının verimli bir yöntemini sunuyor.

Teknoloji platformlarının 21. yüzyılda rekabet avantajının temelini oluşturduğunu söyleyen Krishna sözlerine şöyle devam etti: "Yeni pazar fırsatlarına ne kadar hızlı yanıt verebileceğinizi, müşterilerinize ne kadar iyi hizmet sunabileceğinizi ve bugün karşı karşıya olduğumuz durum gibi bir krizle ne kadar hızlı ve etkili mücadele edebileceğinizi bu platformlar belirleyecek."