Teknoloji devi Oppo ile bir gün

Türkiye pazarına girdiği günden bu yana pek çok cihazını Türkiye’ye getiren ve son olarak Türkiye’de de üretime başlayan Oppo, büyümeye devam ediyor. Oppo sadece bir telefon üreticisi değil, geniş ekosistemini de kullanıcılarına sunmayı ihmal etmeyen bir teknoloji devi.

Telefonum Oppo A54, kulaklığım Oppo Enco Air, saatim ise Oppo Band Sport. Öncelikle şunu söyleyeyim: Bu üçü bir arada olmadan güne başlamıyorum kesinlikle. Çünkü üçü bir aradayken günümü çok daha verimli bir şekilde değerlendirebiliyorum.

Güne başlarken ilk yaptığım şey Oppo Band’e bakıp kaç saat uyuduğumu öğrenmek. Uykumu iyi alıp almadığımı bu sayede detaylıca görebiliyorum. Oppo Band’in özellikleri üzerinde ayrıca duracağım, ama ilk olarak Oppo A54 ile başlayalım.

A54, A serisinin öne çıkan modellerinden biri. Uygun fiyata sahip olması bir yana, sunduğu özelliklerle de gün içinde koşturmacamıza eşlik edecek düzeyde bir telefon.



Küçük ekranlı bir telefon kullanmayalı yıllar oldu. Haliyle kullandığım telefonun ekranının büyük olması benim için önemli. A54 bu açıdan beni tatmin ediyor. 6.5 inç büyüklüğünde geniş bir ekranımız var.

Bir de sokakta, ışığın arkadan geldiği durumlarda ekranı görememek gibi bir dert vardır bilirsiniz. Ancak A54 ile sokağa çıktığınızda, gün ışığı altında telefonunuzun ekranını rahatça görebiliyorsunuz, çünkü 550 nit ekran parlaklık seviyesi sizi bu dertten kurtarıyor. Oppo A54, kullanım alışkanlığınıza göre sizi yapay zeka teknolojisini kullanarak takip ediyor ve size en uygun ekran parlaklık seviyesini sunuyor. Böylece gözleriniz telefon başında yorulmuyor, zarar görmüyor.



Konsol ve PC oyunlarının yeri ayrı olmakla birlikte itiraf etmem gerekir ki daha çok mobil oyunlara zaman ayırıyorum. Özellikle de günlük koşturmaca içinde fırsat bulduğumda oyun oynamak, biraz nefes almamı sağlıyor. Genelde sabah işe gelirken, öğle molamda ve akşam eve dönüş yolunda oyun oynama fırsatım oluyor.

A54 oyunlar söz konusu olduğunda beni yarı yolda bırakmayan bir ürün. Telefonda bulunan Mediatek Helio P35 işlemci ve 4 GB RAM ile birlikte hangi oyunu yüklerseniz yükleyin, sizi tatmin eden bir oyun deneyimiyle karşılaşıyorsunuz. HyperBoost özelliği de bu telefonun bir başka önemli özelliği. Bu özellik, telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlı olarak sistem kaynaklarını yeniden tahsis ederek oyunların performansını ve akıcılığını artırıyor.



Özellikle de yaz aylarında telefonları yoğun kullandığımızda aşırı ısınma sorunu kaçınılmaz hale gelir. Açıkçası bu çok rahatsız edici bir durum ve pek çok telefonda bu sorunu yaşıyoruz. A54 ise aşırı ısınmaya karşı önlemini almış. Optimum Isı Yayımı özelliği ile birlikte 5 adede kadar sıcaklık sensörü ve telefonun her noktasına yerleştirilmiş büyük bir grafit levha kullanılıyor. Bu da oyunlarla vakit geçirirken, sıcaklık problemiyle baş etmenizi sağlıyor.

Gün içinde ilgimi çeken hemen her şeyi fotoğraflamak adetimdir. Bunu yaparken de elbette çekimlerimden en iyi sonucu almak isterim. A54, kamera performansıyla da beni tatmin eden bir telefon oldu. A54'ün arka yüzünde üçlü kamera kurulumu var. 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Makro kamera ile bir objeyi yakın açıdan çekerken, derinlik sensörü ile de arka planı bulanıklaştırıp fotoğrafın konusunu vurgulayan çekimler yapabiliyoruz.



Bu arada fotoğraf çekiminde yapay zeka da bize eşlik ediyor ve farklı farklı senaryolarda yapılan çekimlerde kaliteyi artırıyor, bizim o noktada ayrıca ince dokunuşlar yapmamıza gerek kalmıyor.

Ön kamerası da gayet başarılı. Bokeh efektini kullanabilmek bir yana, Yapay Zeka Güzelleştirme Modu da özellikle toplu selfie çekimlerinde çok iş görüyor, kadraja giren herkesin cilt tonlarını gözeterek ve yumuşatarak, fotoğrafları daha bir güzel hale getiriyor.

Gün içinde bir yandan WhatsApp’ta mesajlaşırken, diğer yandan fotoğraf çekiyor, telefon görüşmeyi yapıyor, oyun oynuyor ve internet sitelerinde gezinerek vakit geçiriyorum. Peki tüm bunları yapmasına yapıyoruz da batarya ömrü yetiyor mu dersiniz?

5000 mAh kapasiteli batarya ile gelen A54’ü tam şarj ettiğinizde iki güne kadar batarya ömrü sunuyor. Yani kullanım alışkanlığınıza bağlı olmakla birlikte kendi kullanımıma bakarak söyleyebilirim ki yanıma ne powerbank alma ihtiyacım oluyor ne de priz arayışında oluyorum.

Telefonu şarj etmeyi unuttuğum anlar da olmuyor değil. Burada da A54’ün Süper Güç Tasarruf Modu’na güveniyorum. Bu modu açtığınızda batarya ömrünüz yüzde 5 olsa bile WhatsApp üzerinden neredeyse 1.5 saat yazışabiliyor ve 91 dakika süresince telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz.



Benim gibi gün içinde sıkça telefon görüşmesi yapan biriyseniz, telefonunuzla toplantılara giriyor, müzik dinliyor ve oyun oynuyorsanız kablosuz kulaklığınızı asla yanınızdan ayırmazsınız. Enco Air de benim için böyle bir ürün. Hem uygun fiyatlı bir kulaklık hem de hemen her cihazla sorunsuz eşleşip çalışabiliyor.

Evde telefonla görüşürken sürekli telefonu yanımda taşımama gerek yok, diğer odalara geçerken kulaklığımın yanımda olması yeterli. 10 metrelik bir menzilde olduğumuz sürece bağlantı kopmuyor. Bu esnekliği seviyorum.

Enco Air’i kullanmak oldukça basit. Kulaklığın üzerine iki kez dokunup şarkı atlarken, üç kez dokunarak da Google Asistan’ı açıp sesli komutlar vererek telefona erişebiliyoruz. Ses açmak veya kapamak için de telefona ihtiyacımız yok, kulaklıkların üzerine basılı tuttuğumuzda sesi açıp kısabiliyorsunuz.

Telefon görüşmelerini yaparken arkadan gelen sesler ciddi bir sorun teşkil etse de, Enco Air’de bu sorunu pek yaşamazsınız. Yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği, Enco Air’in öne çıkan bir başka özelliği. Bu teknoloji, siz telefon görüşmeleri yaparken arka plandaki sesi azaltmaya yardımcı oluyor. Bu da gürültülü ortamlarda dahi daha iyi şartlarda sesli görüşme yapabilmenize imkan veriyor.



Bu kulaklıkları sık sık şarj etmek zorunda kalacağınızı da düşünmeyin. Tam dolum sonrası, şarj kasasıyla birlikte 24 saatlik bir batarya ömrü elde ediyorsunuz. Bataryanız tamamen tükenmişse ve acele evden çıkmak üzereyseniz de sorun yok, 10 dakika şarj edin, 8 saatlik batarya ömrü kazanın. Müthiş değil mi?

Günlük koşturmaca içinde bazen görmemiz gereken mesajları görmüyor, gelen çağrıları duymuyoruz. Yürüyüş yapıyoruz, bisiklete biniyoruz ama tüm bunları yaparken kaç kalori yakmışız, kalp ritmimiz bu egzersiz esnasında ne düzeyde seyretmiş bilmiyoruz. Ancak Oppo Band’iniz varsa bu ve çok daha fazlası hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz.



Öncelikle gayet hafif ve bileğinizde olduğunu pek hissetmiyorsunuz. 7/24 yanınızdan ayırmadığınız için de anlık olarak kalp ritminizi ölçerken, kalp atışınızda bir düzensizlik olduğunda bilekliğiniz sizi uyarmayı ihmal etmiyor. Üstüne bir de yine anlık olarak kandaki oksijen değerini ölçebiliyor olması da gerçekten iyi.

Bisiklet, yüzme, kriket, yoga veya açık hava koşusu gibi birçok egzersiz modu da beraberinde geliyor. Güzel bir uyku çekip çekmediğimi anlamak için de Oppo Band’in uyku takibi özelliğini kullanıyorum. Yani sabah her kalktığımda ilk işim Oppo Band’e bakıp kaç saat uyuduğuma bakmak.

Ekranı çabuk çizilir ya da kırılır diye de endişelenmeyin. Oppo Band’in ekranını güçlendirilmiş ve çizilmeye karşı dayanıklı bir camdan oluşan kavisli bir katmanla koruma sağlamış.



Gelen bildirimlerden anında haberdar olmam da önemli. Böylece kaçırmamam gereken mesajları anında görüyor ve dönüş yapabiliyorum. Gelen çağrıları da yine bu şekilde kolayca fark edebiliyorum.

Kadranlardan da bahsedeyim. Kadranı dilediğim zaman değiştirebilmek de sanki her seferinde farklı bir bileklik takmışım hissini veriyor. Sürekli aynı kadranı kullanıyor olmak sıkıcı ve farklı seçeneklerimizin olması önemli bir nokta.

Oppo Band’in ölçümlerine ve diğer ayarların detaylarına ulaşmak için ise Oppo A54’e yüklediğimiz HeyTap Health uygulaması iş görüyor. Bu uygulamayı da ücretsiz olarak uygulama mağazanızdan indirebilirsiniz.



Telefonu şarj ettiğimiz gibi bu bilekliği de her gün şarj etmek zorundayız diye düşünüyorsanız size güzel bir haberim var. 1.5 saatte tam şarj olan Oppo Band, 12 günlük bir batarya ömrü sunuyor. Yani ne telefonda, ne kulaklıkta ne de bileklikte şarj derdiniz yok.

Sonuç itibariyle Oppo A54, işinizi fazlasıyla görecek bir telefon. Üstüne bir de Oppo ekosisteminde yer alan Enco Air kablosuz kulaklık ve de Band Sport’u kullanıyorsanız başka bir şeye ihtiyacınız yok ve onlarla birlikte gününüzü çok daha verimli bir şekilde geçirebilirsiniz.







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