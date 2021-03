TCL yeni tabletlerini Türkiye'de satışa sunuyor

10.1 inç ekrana, sekiz çekirdekli işlemciye ve 8000mAh bataryaya sahip tablet, 8 saat boyunca video oynatabiliyor ve 2 hafta boyunca bekleme modunda durabiliyor. TCL TAB 10S, bu özellikleri sayesinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için uygun bir cihaz haline geliyor.

TCL’in yeni tableti WiFi bağlantı özelliği sunarak öğrencilerin online derslere rahatlıkla katılabilmesini sağlıyor. Cihazdaki çift mikrofon ve hoparlör sistemine ek olarak ön kamerası sayesinde öğrenciler net bir şekilde görülebiliyor ve duyulabiliyor. Ebeveynler de çocuklarının online dünyada geçirdiği zamanı yönetmelerine yardımcı olacak önemli özelliklerden faydalanabiliyor. Cihazda öğrencilerin ders çalışma ve dinlenme zamanını yönetme seçeneğinin yanı sıra cihazda kullanılan üçüncü parti uygulamaları kontrol etme imkanı sunan özellikler bulunuyor. TCL TAB 10S, üçüncü parti ek aksesuarların yanı sıra doğal ve sorunsuz bir kağıt kalem deneyimi sunan, şık görünümlü ve ultra düşük bekleme süreli TCL Passive Pen’in kullanılabilmesi için POGO pin konektörlerine sahip.

TCL TAB 10S’in ekranı, iyileştirilmiş göz güvenliği için gün ışığında ve düşük ışıklı ortamlarda entegre parlaklık ve ton kontrolü üzerinden akıllı göz koruması sunuyor. Mavi ışık ve titreme yaratmayan ekran, kullanıcıyla arasındaki mesafe 25 santimetrenin altına indiğinde uyarıda bulunuyor.



TCL TAB 10 S WiFi, 1.599 TL’den kullanıcılarla buluşacak.

Ürün, 10 inçlik Gorilla Glass ekranı ve FHD görüntüsüyle geliyor. 1920 x 1200 piksel çözünürlükle birlikte TÜV Rheinland sertifikalı göz koruma modu da mavi ışığın etkilerini azaltıyor ve göz sağlığınızı koruyor.

TCL TAB 10 FHD 4G, 4.5G ve WiFi bağlantısı ile öğrencilerin online eğitimde her zaman her yerde bağlantıda kalmasını sağlıyor. 8 Çekirdekli 2 Ghz işlemcisi ile her zaman yüksek performans sunuyor. Oyun oynarken kesinti yaşatmayan cihaz, hızlı ve sorunsuz bir deneyim imkanı sağlıyor. Online eğitimde birçok farklı dosyayı çalıştırabiliyor ve kullanıcının bilgilerine erişebilmesini mümkün kılıyor.

TCL TAB 10 FHD’nin 5 MP ön ve 5 MP arka kamerası görüntülü görüşmeler her yerde yapılabiliyor. Tabletin uzun kenarına hizalanmış kamera sayesinde bu görüşmelerde tam ortaya hizalanan bir görüntü deneyimi sunuyor.



64 GB ROM ve 3 GB RAM ile yüksek hafıza deneyimi sağlayan cihazın hafızası Micro SD kart desteği ile 256 GB’ye kadar artırılabiliyor. 5500 mAh bataryası sayesinde uzun süre kullanım deneyimi sağlıyor ve 400 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Type-C girişi sayesinde veri aktarımları daha hızlı yapılıyor.

TCL TAB 10 FHD 4G, 1.799 TL’den piyasada yer alacak.



TCL Ülke Müdürü Serhan Tunca, konuyla ilgili şunları söyledi: “TCL markalı ilk tabletleri kullanıcılarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TCL markalı telefonlarımızdan sonra tabletlerle ürün portföyümüzü genişleterek tüketicilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir marka olarak pazardaki yerimizi güçlendireceğiz. Uzaktan eğitim ve evden çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiş üst düzey tabletlerimiz TCL TAB 10 S WiFi ve TCL TAB 10 FHD 4G’yi kaliteden ödün vermeden, uygun fiyatlarla pazara sunuyoruz.”