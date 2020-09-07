TCL yeni kablosuz kulaklıklarını ortaya çıkardı

Kablosuz kulaklık pazarına yeni bir kulaklık giriyor. Daha çok televizyonları ve mobil cihazlarıyla bilinen TCL, yeni kablosuz kulaklıklarını görücüye çıkardı.



TCL MOVEAUDIO S200 ismini taşıyan ürün, arka plandaki gürültüyü azaltmak ve kullanıcının aramalarının temiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için ENC gürültü azaltma teknolojisini kullanıyor. Dahili dört mikrofon da hüzmeleme teknolojisini kullanarak dış gürültüyü azaltıyor ve kullanıcının sesine odaklanılmasını sağlıyor. Bu sayede karşı taraf, kullanıcıyı daha net bir şekilde duyabiliyor ve anlayabiliyor.



İki kompakt kulaklık da derin bastan hafif akustiğe, müziği adeta gerçeğe dönüştüren yüksek doğruluk oranına sahip bobinlerle donatıldı. Çift Bluetooth aktarımına sahip Bluetooth 5.0'ı kullanarak bağlanan kulaklıklar, film izlerken veya oyun oynarken gecikme süresinin düşük olmasını sağlıyor. IP54 derecesiyle suya, toza ve tere karşı dayanıklı bir yapıda olan kulaklık, dokunma hareketleriyle kontrol ediliyor. Arama yapılırken ya da müziğin ve ses seviyesinin değişmesi istendiğinde kulaklıkların üzerine dokunmak yeterli oluyor.



Cihazdaki ses asistanıyla uyumlu olan kulaklıklara uzun basıldığında Google Assistant'ı veya Siri'yi açıyor.



Hızlı eşleşme için şarj kutusunu açıp bir kere dokunmak yeterli oluyor. Mobil cihaz da kulaklıkların batarya durumunu göstererek kullanıcının ne zaman şarj etmesi gerektiğini gösteriyor.



TCL S200 Tam Kablosuz kulaklık, tek kullanımda 3.5 saate, şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 23 saate varan batarya ömrü sunuyor.



