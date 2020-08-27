TCL televizyonlar Türkiye'de de satılacak

TCL'in yeni nesil televizyonları, Bilkom aracılığıyla Türkiye’de satışa çıkıyor. TCL, pazar araştırma şirketi Omdia’nın 2019 yılı verilerine göre, adet bakımından dünyanın en büyük 2. TV üreticisi konumunda yer alıyor. ABD’nin en hızlı büyüyen TV markası olan TCL, Mart ve Temmuz 2019 verilerine göre buradaki satış adetlerinde 1. sırayı aldı. Avrupa’da da büyümesini sürdüren marka, GfK verilerine göre Fransa’da 2019 yılının ilk üç çeyreğinde pazar payı bakımından 3. oldu.

İş birliği hakkında konuşan Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, “TCL marka televizyonları Eylül ayında tüketicilerle buluşturacağız” dedi. TCL Industries Holdings ve TCL Electronics CEO'su Kevin Wang ise "Bu işbirliği ile önümüzdeki yıllarda Türkiye'de pazar payımızı artırmak istiyoruz" dedi.

TCL TV’ler, Android işletim sistemli olmasının yanı sıra AI-IN teknolojisi ile yapay zeka kullanıyor. QLED görüntü teknolojisi destekleyen ürünler, dinamik kontrast ve geniş görüntü açılarıyla öne çıkıyor.



