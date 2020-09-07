TCL Movetime isimli akıllı saat tanıtıldı: İşte özellikleri

TCL, Movetime Aile Saati MT43A'yı duyurdu. 4G bağlantılı saat, aile büyüklerinin kendi işlerini görebilmelerine yardımcı olmak için el kullanmadan iki yönlü arama, otomatik düşme tespiti, kalp atış hızı ölçümü ve ilaç hatırlatma özelliğine sahip.



Pew Research'e göre aile büyüklerinin yaklaşık yüzde 20'si tek başına yaşıyor. Her ne kadar kendileri evlerinde kalarak kendi işlerini kendi görmek istese de sevdikleri güvenliklerinden veya günlük aktiviteleri yapamayacaklarından endişe duyuyor olabiliyor. Bu kapsamda TCL'in ürünü geliştirirken hedef kitlesi de aile büyükleri oldu.



Bu saat, kullanıcısının düştüğünü otomatik olarak tespit edebiliyor ve anında (60 saniye içinde) konumla birlikte acil durumda iletişime geçilecek kişilere uyarı gönderebiliyor. Kullanıcı, gerek görmediği durumlarda uyarıyı iptal edebiliyor. Saat, dahili kalp hızı ölçer ve sensörle kalp atış hızını da takip edebiliyor ve hızda ortalamanın altına inmesi ya da üstüne çıkması gibi düzensizlik tespit ettiğinde kullanıcıyı uyarıyor.



Kullanıcılar, bileklerinden sesli ya da metin mesajı gönderebiliyor ve fotoğraf veya emoji paylaşabiliyor. Saat aynı zamanda iki yönlü arama özelliği sayesinde kullanıcısının ellerini kullanmadan basit bir hareketle istenilen kişiye ulaşabilmesini sağlıyor. Ürün, aynı zamanda günlük aktivitele, kalori, uyku düzeni takibi yapabiliyor.



Ürün, 41 x 48.5 mm AMOLED dokunmatik ekrana sahip. IP67 su ve toz korumasına sahip olan cihaz, kullanıcı gizliliği için CCPA ve GDPR ile uyumlu.



