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HaberlerTeknoloji HaberleriTCL, evde internet hızını artıran yeni 5G CPE'yi tanıttı
GeriTeknoloji TCL, evde internet hızını artıran yeni 5G CPE'yi tanıttı
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Teknoloji
Haber Giriş: 28.06.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

TCL, evde internet hızını artıran yeni 5G CPE'yi tanıttı

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TCL, evde internet hızını artıran yeni 5G CPE'yi tanıttı

TCL, operatörlerin daha kırsal ve banliyö bölgelerindeki tüketicilere ultra hızlı bağlantı sağlamasına yardımcı olmak için tasarlanan yeni TCL LINKHUB 5G dış mekan CPE'yi duyurdu.

Cihaz, TCL'in MWC 2021'de tanıttığı “Herkes için 5G” inisiyatifinde önemli rol oynuyor. Bu inisiyatifin kapsamında 5G'yi tüketicilerin yaşamlarının her alanına getirmeye yardımcı olacak birçok cihaz yer alıyor.
 
Yeni 5G dış mekan CPE

TCL LINKHUB 5G dış mekan CPE entegre ve yüksek verimli antenlerini kullanarak tüm kanallardaki en iyi 5G sinyallerini alabiliyor. Böylece baz istasyonu sayısının daha az olduğu bölgelerde bulunan ve operatörlerin 5G aboneliklerini büyütmelerine yardımcı olan kişiler için ideal bir çözüm haline geliyor. Kullanıcılar, cihazlarına sadece bir 5G SIM kart takarak 6Ghz altı iletim üzerinden 4.67Gbps'ye kadar indirme hızlarına erişebiliyor. Aynı zamanda SA (standalone) ve NSA (non-standalone) ağları destekleyerek 4.5G ve 5G çekirdek sistemler için ideal bir cihaz haline geliyor.
 
Esnek, uygun maliyetli bir paylaşım çözümü olan bu CPE ile operatörler, yatırımlarını hızlı bir şekilde geri kazanabiliyor. Cihaz, birçok kurulum seçeneği için direğe veya duvara monte edilebiliyor ve IP67 dereceli su ve toz koruması bulunuyor. Ayrıca yıldırıma karşı koruma ve -40°C ile +55 °C arasında çalışma imkanı sayesinde her türlü hava koşuluna dayanacak şekilde tasarlandı.

TCL, evde internet hızını artıran yeni 5G CPEyi tanıttı

Çok yakında: ultra hızlı iç mekan CPE

TCL ayrıca akıllı bir evdeki veya ofisteki birden fazla cihaza hem 5G hem de 4.5G teknolojilerini sunmak için tasarladığı yüksek hızlı iç mekan yönlendiricisini de yakında piyasaya sürecek.
 
Yeni 4.5G CPE

TCL bir yandan 5G alanında çalışmaya devam ederken yeni bir 4.5G dış mekan CPE'sini de tanıttı. LINKHUB LTE Cat12 dış mekan CPE, baz istasyonu yoğunluğunun düşük olduğu bölgelerdeki tüketiciler için 600 Mb/sn'ye varan indirme hızları sağlıyor. IP67 dereceli kasa ve kurulum esnekliğine sahip 4.5G CPE, operatörlere 5G'nin henüz ulaşılamadığı alanlara daha hızlı bağlantı sağlama fırsatı sunuyor.
 
TCL, özel 5G laboratuvarlarının oluşturulması birçok gelişme için Ar-Ge'ye 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. 

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