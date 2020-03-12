TCL de ekranı katlanabilen telefon üretti, ortaya bu çıktı!

TCL Communication Global Ürün Merkezi Genel Müdürü Shane Lee, konuyla ilgili şunları söyledi: “BU en yeni konsept cihazlarımızla esnek ve katlanabilir ekran teknolojilerinde yeni fikirlerin geliştirilebileceğini gösteriyoruz. Tamamen entegre TCL ekosisteminde mevcut olan ekran ve çerçeve teknolojilerinden faydalandığımız bu yeni konseptlerle mobil cihaz geliştirmenin geleceğini yeniden oluşturmaya çalışıyoruz.”



TCL, dünyanın ilk içe doğru katlanabilen ve büyütülebilen akıllı telefon konseptini geliştirerek esnek AMOLED ekran teknolojisinden avantaj kazanmanın yeni yollarını keşfediyor. Sadece 9 mm kalınlığa sahip bu portatif konsept, standart akıllı telefon tasarımını içe doğru katlanabilen ve içindeki motorları kullanarak ekran büyüklüğünü bir tuş ile 6.75 inçten 7.8 inçe yükseltebilen AMOLED ekranla yeniden oluşturuyor. Bu teknoloji, TCL'in özelleştirdiği ayrı ekran ve birden çok işi aynı anda yapmak için kullanıcı arayüzü iyileştirmeleriyle yeni bir kullanıcı deneyimi sunuyor.



Daha büyük eksen ve içe doğru katlanabilen ekran sayesinde cihazda katlanabilir AMOLED'lerde sıkça görülen kırışıklık veya buruşukluk bulunmuyor. Motor bulunan kaydırılabilir panel, kullanılmadığı zaman esnek ekranı gizlemek için gelişmiş mekanikleri kullanıyor. Şu anda TCL'in içe doğru katlanabilen ekranlarıyla ilgili herhangi bir fiyat veya erişilebilirlik bilgisi bulunmuyor.



Katlanabilir ekran gelişimi ağırlıklı olarak akıllı telefonlar üzerinde ilerliyor. Ancak TCL, bu teknolojinin daha büyük ekranlarda da kullanılabileceğini düşünüyor. Şirket bu yüzden üçlü katlanabilen tablet konseptiyle yeni bir kategori oluşturuyor. Üzerinde çalışılan bu konseptte, 20:8:9 görüntü oranına ve 3K çözünürlüğe sahip 10 inç büyüklüğündeki bir tableti 6.65 inç büyüklüğüne getirmek için şirketin DragonHinge ve ButterflyHinge teknolojileri kullanılıyor. Bu tarz bir ürün tasarımını gerçekleştirmek için çift çerçeve teknolojisi kullanılan ve katlanabilen ilk büyük ekranlı tablet olan bu cihaz, küçük bir boşlukla içe ve dışa doğru sorunsuz bir şekilde katlanabiliyor ve 3D holografik tasarımla farklı seviyelerde parlaklığı bir arada sunuyor. Şu anda TCL'in üçlü katlanabilen tablet konseptiyle ilgili herhangi bir fiyat veya erişilebilirlik bilgisi bulunmuyor.