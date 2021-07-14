TCL 20L+ Türkiye’de satışa sunuldu
6.67 inç FHD+ ekranla gelen ve 64 MP dörtlü arka kamera özeliklerine sahip TCL 20L+ Türkiye’de satışa sunuldu. İşte telefonun öne çıkan özellikleri...
Türkiye'de satışa sunulan yeni TCL marka telefon olan TCL 20L+ modelinde 6.67 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran nokta çentik tasarımı ile çerçevesiz bir görünüme bürünmüş. Snapdragon 662 yonga seti yanında 6GB RAM ve 256GB depolama seçenekleri sunuluyor.
Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenen telefonun parmak izi okuyucusu yan kısımda. Fiyatı ise 4199TL olarak açıklandı.
TCL 20L+ özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.67 inçlik Full HD+ IPS LCD
Yonga seti: Snapdragon 662
RAM: 6GB
Depolama: 256GB
Batarya: 5000mAh, 18W
Arka kamera: 64MP+8MP+2MP+2MP
Ön kamera: 16MP