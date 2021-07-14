TCL 20L+ Türkiye’de satışa sunuldu

Türkiye'de satışa sunulan yeni TCL marka telefon olan TCL 20L+ modelinde 6.67 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran nokta çentik tasarımı ile çerçevesiz bir görünüme bürünmüş. Snapdragon 662 yonga seti yanında 6GB RAM ve 256GB depolama seçenekleri sunuluyor.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenen telefonun parmak izi okuyucusu yan kısımda. Fiyatı ise 4199TL olarak açıklandı.



TCL 20L+ özellikleri ve fiyatı



Ekran: 6.67 inçlik Full HD+ IPS LCD

Yonga seti: Snapdragon 662

RAM: 6GB

Depolama: 256GB

Batarya: 5000mAh, 18W

Arka kamera: 64MP+8MP+2MP+2MP

Ön kamera: 16MP