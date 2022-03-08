Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERTeknoloji Haberleri

T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sonuçları açıklandı

#T3 Vakfı#Vakıf#Başvuru
T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sonuçları açıklandı

Milli Teknoloji Burs Programı kapsamındaki Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı sonuçları açıklandı.

Haberin Devamı

Yetenekli gençlerin teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmasını sağlayan T3 VAKFI, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile toplam 3000 öğrenciye karşılıksız burs desteği veriyor. Burs programları kapsamında maddi desteğin yanı sıra gençlere özel eğitim imkânları, vakıf projelerinde yer alma fırsatı sunulurken gençlerin kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine de destek olunuyor.

Milli Teknoloji Hamlesinin Öncüleri Gençler Olacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın her eğitim döneminde Türkiye’nin yerli ve millî teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençlere karşılıksız sunduğu burs programları arasında yer alan Yükselen Yıldız Burs Programı kapsamında İstanbul genelinde eğitim gören lisans ve lisansüstü 100 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1200 TL burs desteği veriliyor. 

Haberin Devamı

Eğitmen-Mentor Burs Programı'nda ise kazanan adaylar yetkin oldukları alanlarda Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkânı buluyor. Öğrenciler arasında besleyici bir döngünün oluşturulmasının hedeflendiği ve bu yıl 7063 adayın başvuruda bulunduğu programda; teknik değerlendirme sınavı, video mülakat değerlendirmesi ve son aşama olan mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan 394 adaya eğitmen mentor bursu olarak 10 ay boyunca 1200 TL burs veriliyor.  Deneyap Teknoloji Atölyelerinin bulunduğu illerdeki üniversitelerin mühendislik, PDR, psikoloji, sosyoloji, BÖTE ağırlıklı bölümlerde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik olan Eğitmen Mentor Bursunu kazanan adayların 120’sini PDR- psikoloji ve diğer bölüm öğrencileri ile 274’ünü mühendislik ve BÖTE öğrencisi oluşturuyor.

Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında ortaokul, lise veya üniversitede öğrenim gören ihtiyaç sahibi 2506 öğrencinin 10 ay boyunca faydalanabildiği aylık 750 TL burs desteğinin sağlandığı Eğitim Desteği Burs Programı ile gençler hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#T3 Vakfı#Vakıf#Başvuru

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı