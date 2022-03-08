T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sonuçları açıklandı

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Yetenekli gençlerin teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmasını sağlayan T3 VAKFI, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile toplam 3000 öğrenciye karşılıksız burs desteği veriyor. Burs programları kapsamında maddi desteğin yanı sıra gençlere özel eğitim imkânları, vakıf projelerinde yer alma fırsatı sunulurken gençlerin kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine de destek olunuyor.

Milli Teknoloji Hamlesinin Öncüleri Gençler Olacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın her eğitim döneminde Türkiye’nin yerli ve millî teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençlere karşılıksız sunduğu burs programları arasında yer alan Yükselen Yıldız Burs Programı kapsamında İstanbul genelinde eğitim gören lisans ve lisansüstü 100 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1200 TL burs desteği veriliyor.

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Eğitmen-Mentor Burs Programı'nda ise kazanan adaylar yetkin oldukları alanlarda Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkânı buluyor. Öğrenciler arasında besleyici bir döngünün oluşturulmasının hedeflendiği ve bu yıl 7063 adayın başvuruda bulunduğu programda; teknik değerlendirme sınavı, video mülakat değerlendirmesi ve son aşama olan mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan 394 adaya eğitmen mentor bursu olarak 10 ay boyunca 1200 TL burs veriliyor. Deneyap Teknoloji Atölyelerinin bulunduğu illerdeki üniversitelerin mühendislik, PDR, psikoloji, sosyoloji, BÖTE ağırlıklı bölümlerde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik olan Eğitmen Mentor Bursunu kazanan adayların 120’sini PDR- psikoloji ve diğer bölüm öğrencileri ile 274’ünü mühendislik ve BÖTE öğrencisi oluşturuyor.

Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında ortaokul, lise veya üniversitede öğrenim gören ihtiyaç sahibi 2506 öğrencinin 10 ay boyunca faydalanabildiği aylık 750 TL burs desteğinin sağlandığı Eğitim Desteği Burs Programı ile gençler hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.