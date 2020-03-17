Sürücüsüz otomobil İstanbul'da trafiğe çıktı!

TOSB (Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM (Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi) koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye Bağlantılı ve Otonom Araç Kümelenmesi’nin üyelerinden ADASTEC firması sürücüsüz araç test parkurundaki çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. TOSB yerleşkesinde oluşturulan sürücüsüz araç parkurundaki üç aşamada da testlerini yürüten firma, dördüncü aşama olan İstanbul’un canlı trafiğinde de test çalışmalarını başlattı. İstanbul’da canlı trafik aşamasına geçen ADASTEC’in otonom aracı, biri Unkapanı diğeri ise Galata olmak üzere iki parkur güzergahında test çalışmalarına başladı. Parkurlarda test çalışmalarına ek olarak, araç üzerinde yer alan lidar cihazları sayesinde lazer teknolojisi kullanılarak haritalama çalışması da başlatıldı. Parkur içerisinde yer alan yayalar, kaldırımlar, şeritler, ağaçlar ve binalar ayrı ayrı tespit edilebiliyor. Bu çalışma sayesinde bu yolların, test yazılımına açılabilir hale getiriliyor.

Gerçekleştirilen proje kapsamında TOSB İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, “TOSB ve İTÜ OTAM iş birliğiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde oluşturduğumuz sürücüsüz araç parkurunun bugün bir meyvesini daha topluyoruz. İlk yapılan 200 metrelik denemeden sonra şimdi de İstanbul’da, gerçek hayatta, haritalama çalışmaları yapıldı. Bunun gururu içerisindeyiz. İstiyoruz ki bundan sonra sürücüsüz araçlarla ilgili tüm çalışmalar bizim organize sanayi bölgemizdeki TOSB İnovasyon Merkezi’mizden geçsin ve bu sayede otomotivin geleceğine hizmet edelim” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili konuşan ADASTEC Firması Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker, “Biz her ne kadar ticari araçlarda özellikle de otobüs ulaşımına çözüm sağlasak da test yapabilmek için bir otonom test aracı oluşturduk. Yurt dışında insanlar bu aracı hazır olarak satın alıyor ancak biz aracı da kendimiz donattık. Aracımızı normalde test pistlerinde ve kampüs ortamlarında deniyoruz. İTÜ OTAM ve TOSB İnovasyon Merkezi ile yaptığımız ortaklıkta da onların test pistini kullanıyorduk. Manevraları şehir ortamında deneyecek şekilde bir çalışma yaptık ve aracımızı İstanbul sokaklarında deneme fırsatı bulduk” dedi. Peker, “Verdikleri destekten dolayı İTÜ OTAM ve TOSB İnovasyon Merkezi’ne teşekkür ediyoruz. Böyle bir çalışmayı Türkiye’de yapmaktan gururluyuz” diye konuştu.

3 trilyon dolarlık pazar

Konuyla ilgili konuşan İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan “Yurt dışında çeşitli otonom araçların trafikteki testleri ile ilgili haberleri veya yurt dışına gittiğimiz zaman uluslararası fuarlarda bu araçları görüyoruz. Ülkemizde de otomotiv ile ilgili olanlar sürekli bize ‘Türkiye’de bu tarz çalışmalar ne zaman olacak?’ diye soruyorlardı. 2019 Temmuz ayında Otonom Araç Test Parkurunu kurduğumuz günden beri sekiz firma Türkiye’de otonom araç test çalışmaları yapıyor. Biz de İTÜ OTAM ve TOSB İnovasyon Merkezi olarak bu firmalarımıza gerekli altyapıyı sağlayarak destek vermeye çalışıyoruz.

Otonom araçlar dünyada yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir pazar potansiyeline sahip bulunuyor. Biz de ülke olarak bu pazarda aktif bir oyuncu olmak, otomotivdeki mevcut payımızı korumak ve hatta artırmak için bağlantılı ve otonom araçlar özelinde çalışmalarımızı artırmalı ve hızlandırmalıyız.” şeklinde konuştu.

TOSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM’ın koordine ettiği; Türkiye Bağlantılı ve Otonom Araç Kümelenmesi’nde 62 firma yer alıyor. Kümelenme kapsamında Temmuz 2019’da Bağlantılı ve Otonom Araç Test Parkuru hayata geçirildi. Bu test pistinin dört adet parkuru bulunuyor ve test pistinin 3 parkuru TOSB İnovasyon Merkezi’nin olduğu TOSB yerleşkesinde yer alıyor. Araçlar, 200 metre, 500 metre ve 3.7 kilometre uzunluğunda olan 3 adet parkuru sırasıyla çeşitli çalışmalarını başarıyla tamamladıktan sonra 4. Aşama olan “Living Lab” denilen canlı trafik çalışmasına geçiyor. Bu kapsamda sekiz adet firma otonom araç teknolojileri üzerine çalışmalarına başladı ve firmalar bu test pistinde otonom araç test çalışmalarını yürütüyor.



