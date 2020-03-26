Süresiz kapatılan Apple mağazaları kapılarını açmaya başlıyor

Virüs salgınının dünya genelinde etkisini artırmasıyla birlikte pek çok şirket kendince önlemlerini alırken, Apple ise dünya genelinde pek çok mağazasını kapatmak durumunda kalmıştı. Salgın tehdidinin ne zaman ortadan kalkacağı bilinmediğinden süresiz olarak kapanan mağazalarla ilgili bugün ise bir sürpriz gelişme yaşandı.

Apple, Nisan ayında bazı mağazaların yeniden kapılarını açabileceğini çalışanlarına duyurdu. Bu mağazaların hangi ülkelerde bulunduğu açıklanmazken, salgından en çok etkilenen bölgelerin kapsam dışı olduğu ve mağazaların daha uzun bir süre bu bölgelerde kapalı tutulacağı kaydedildi.

Diğer yandan şirket, Hindistan yönetiminin salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı koymasıyla birlikte ülkede bulunan iki fabrikadaki üretimlerini durdurdu. Şirket, iPhone XR ve iPhone SE gibi daha eski model iPhone'larını bu fabrikada üretiyordu.