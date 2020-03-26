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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 26.03.2020 - 08:31,Son Güncelleme:/

Süresiz kapatılan Apple mağazaları kapılarını açmaya başlıyor

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Süresiz kapatılan Apple mağazaları kapılarını açmaya başlıyor
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Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde pek çok mağazasını kapatmak durumunda kalan Apple, virüs tehdidinin azaldığı bölgelerde mağazalarını yeniden açmaya başlıyor.

Virüs salgınının dünya genelinde etkisini artırmasıyla birlikte pek çok şirket kendince önlemlerini alırken, Apple ise dünya genelinde pek çok mağazasını kapatmak durumunda kalmıştı. Salgın tehdidinin ne zaman ortadan kalkacağı bilinmediğinden süresiz olarak kapanan mağazalarla ilgili bugün ise bir sürpriz gelişme yaşandı.

Apple, Nisan ayında bazı mağazaların yeniden kapılarını açabileceğini çalışanlarına duyurdu. Bu mağazaların hangi ülkelerde bulunduğu açıklanmazken, salgından en çok etkilenen bölgelerin kapsam dışı olduğu ve mağazaların daha uzun bir süre bu bölgelerde kapalı tutulacağı kaydedildi.

Diğer yandan şirket, Hindistan yönetiminin salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı koymasıyla birlikte ülkede bulunan iki fabrikadaki üretimlerini durdurdu. Şirket, iPhone XR ve iPhone SE gibi daha eski model iPhone'larını bu fabrikada üretiyordu.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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