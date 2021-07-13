Süper kahraman filmine dolandırıcıların ilgisi arttı

Uzmanlar, siber suçluların seyircilerin ilgi alanlarını nasıl paraya çevirmeye çalıştıklarına dair daha net bir resim elde etmek için yeni Black Widow filmi kılığına girmiş kötü amaçlı dosyaların yanı sıra, kullanıcıların kimlik bilgilerini çalmak için tasarlanmış filmle ilgili kimlik avı web sitelerini analiz etti.

Sonuçta Kaspersky uzmanları, filmin daha önce açıklanan çıkış tarihleri olan 1 Mayıs 2020 ile 7 Mayıs ve 9 Temmuz 2021 tarihleri arasında enfeksiyon girişimlerinde ani artışlara dikkat çekti. Kaspersky uzmanları en fazla sayıda saldırıyı filmin açıklanan gala tarihlerinin hemen öncesinde gördü: 2020'deki ilk yayın tarihinden önce %12, Nisan 2021'de %13 ve Haziran 2021'de %9.

Uzmanlar ayrıca, seyircilerin kimlik bilgilerini çalmak için tasarlanmış bir dizi kimlik avı web sitesi tespit etti. Kullanıcılar, uzun zamandır beklenen Black Widow filmini izleme umuduyla izlemeye devam etmek için kayıt olmaları istenmeden önce filmin ilk birkaç dakikasını gösteren bir web sitesini ziyaret ettiler. Kayıt sırasında ikamet ettikleri bölgeyi doğrulamak için mağdurlardan banka kartı bilgilerini girmeleri istendi. Bir süre sonra kartlarından para çekildi ve beklendiği gibi film oynamaya devam etmedi. Bu yaygın bir kimlik avı türü ve dolandırıcılar arasında son derece popüler.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anton V. Ivanov, şunları ifade ediyor: “Büyük filmlerin galaları her zaman bir heyecan kaynağı olmuştur. Ancak aynı zamanda siber suçluların tehditlerini, kimlik avı sayfalarını ve spam mesajlarını yaymaları için de bir cazibe merkezidir. Şu anda tüm dünyadaki izleyicilerin uzun zamandır merakla beklediği Black Widow çevresinde yoğunlaştırılmış dolandırıcılık faaliyetleri gözlemliyoruz. Uzun zamandır bekledikleri bir filmi izleme heyecanı yaşayan seyirciler başvurdukları kaynaklara karşı dikkatsiz hale geldi. Dolandırıcıların faydalandığı şey tam olarak bu. Oysa bu saldırılar biraz dikkatli davranarak önlenebilir.”

Uzmanlar, kötü niyetli programların ve dolandırıcılıkların kurbanı olmamaları için kullanıcılara şunları tavsiye ediyor:

Kişisel verileri girmeden önce web sitelerinin gerçekliğini kontrol edin. Film izlemek veya indirmek için yalnızca resmi, güvenilir web sayfalarını kullanın. URL biçimlerini ve şirket adı yazımlarını iki kez kontrol edin.

İndirdiğiniz dosyaların uzantılarına dikkat edin. Bir video dosyasının uzantısı hiçbir zaman .exe veya .msi olmaz.

Kötü amaçlı ekleri tanımlayan ve kimlik avı sitelerini engelleyen güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.

İçeriğin erken görüntülenmesini vaat eden bağlantılardan kaçının. İçeriğin gerçekliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, satıcınıza danışın.