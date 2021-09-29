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Steam disk yazma hatası nasıl çözülür? Disk yazma hatası nedir?

#Bilgisayar#Steam#Disk Yazma
Steam disk yazma hatası nasıl çözülür Disk yazma hatası nedir

Steam, üzerinden pek çok oyunu indirmek mümkündür. Bu nedenle oyun severler diledikleri oyunları indirmek için çoğunlukla Steam kullanmayı tercih etmektedirler. Ancak bazen bu program üzerinden indirme yaparken çeşitli sorunlar ile karşılaşılabilmektedir. Steam disk yazma hatası nasıl çözülür? Disk yazma hatası nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

 

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Kullanıcılar bazen Steam üzerinden çeşitli hatalar ile karşılaşabilmektedirler. Bu hatalar bilgisayarda yer alan bir disk nedeni ile klasör ayarlarının düzgün olmaması veya dosyalardan birinin bozuk olması nedeni ile olabilmektedir.

STEAM DİSK YAZMA HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Steam, oyun severler arasında oldukça popüler olan bir platformdur. Buradan pek çok oyun kolay bir şekilde indirilebilmektedir. Bu platform üzerinden dijital bir şekilde oyun satın alınabilmektedir. Bunun yanında dilediğiniz oyunu sevdiklerinize hediye etme şansınız da bulunmaktadır. Ancak bazen bu platformda bir takım hatalar da meydana gelebilmektedir.

Genellikle bir oyun indirirken veya bir oyunu güncellerken Steam disk yazma hatası meydana gelebilmektedir. Bunun sebebi ise indirme anında bir dosyanın yazdırılmaması veya indirilememesi sebebi ile olmaktadır. Bu tarz hataların engellenmesi için bazı çözüm yöntemleri vardır.

DİSK YAZMA HATASI NEDİR?

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Steam disk yazma hatasını giderebilmek için bir takım yöntemler bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

Steam klasöründe yer alan Salt Okunur ayarının kapatılması

Common klasöründe yer alan bir takım bozuk dosyaların silinmesi

Steam programının yönetici şeklinde çalıştırılması

Dosyanın bir bütün olduğunun doğrulanması

Windows Güvenlik Duvarına bir istisna eklenmesi

Kurulumun farklı bir disk üzerinden gerçekleşmesi

Steam programının ön bellek bölümünün temizlenmesi

Eğer meydana gelen hata geçici bir durum ise o zaman Steam yeniden başlatılarak problemin ortadan kaldırılması mümkün olabilmektedir. Bunun dışında Bilgisayarın tekrardan başlatılması ve Steam programının kapatılıp tekrardan açılması da sorunu çözebilmektedir. Eğer sürücü üzerinde bir yazma koruması var ise bu durumda bir hataya neden olabilir. Bu sebeple koruma kaldırılarak sorun çözülebilir.

 

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#Bilgisayar#Steam#Disk Yazma