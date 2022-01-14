Star Wars Battlefront 2 sistem gereksinimleri neler? Star Wars Battlefront 2 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

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Star Wars Battlefront 2 oyunu bir savaş oyunu olmaktadır. Oyun severler tarafından beğenilerek oynanan bu oyunda çeşitli güncellemeler mevcut olmaktadır.

Star Wars Battlefront 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Star Wars Battlefront 2 oyunu 2017 yılında yayınlanmış bir oyun olmaktadır. Bu oyunda birden fazla oyuncunun içinde yer aldığı savaşlar bulunmaktadır. Star Wars Battlefront 2 oyunu için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde ifade edilmektedir:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10 olması tavsiye edilmektedir.

İşlemci: AMD FX 6350 Processor veya Intel Core i5 6600K olmalıdır.

RAM: En az 8 GB RAM olması gerekir.

Ekran Kartı: AMD Radeon™ HD 7850 2GB ya da NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB olmalıdır.

DirectX: Version 11 olmalıdır.

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İnternet: Geniş bant İnternet bağlantısının olması gerekmektedir.

Depolama Alanı: 60 GB boş alanın olması gerekir.

Star Wars Battlefront 2 İçin Önerilen Ve Minimum (En düşük) Gereksinimler

Star Wars Battlefront 2 oyunu donanımları fazla olan bir bilgisayarda daha iyi oyun deneyimi sunmaktadır. Çünkü bu oyun sistem gereksinimleri yüksek olan bir oyun olmaktadır. Bu oyun için önerilen sitem gereksinimleri şu şekilde belirtilmektedir:

İşletim Sistemi: 64- BİT Windows 10 ve sonraki sürümlerin olması önerilmektedir.

İşlemci: AMD FX 8350 veya Intel Core i7 6700 olması gerekir.

RAM: 16 GB RAM yeterli olmaktadırç.

Ekran Kartı: AMD Radeon™ RX 480 4GB veya NVIDIA GeForce® GTX 1060 3GB olmalıdır.

DirectX: Version 11

İnternet: Geniş bant İnternet bağlantısının olması gerekmektedir.

Depolama Alanı: 60 GB boş alanın olması gerekir.