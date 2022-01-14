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Star Wars Battlefront 2 sistem gereksinimleri neler? Star Wars Battlefront 2 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Star Wars Battlefront 2 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Star Wars Battlefront 2 sistem gereksinimleri neler Star Wars Battlefront 2 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Teknolojide meydana gelen gelişmelerin tasarlanan oyunlar üzerinde de olumlu katkıları bulunmaktadır. Bu gelişmeler sayesinde oyun grafikleri, görsel efektler ve daha pek çok oyun platformlarında iyileştirmeler yer almaktadır. Star Wars Battlerfront 2 oyunu da bu bağlamda ele alınması gereken bir oyun olmaktadır. Peki, Star Wars Battlerfront 2sistem gereksinimler neler? Star Wars Battlerfront için önerilen ve minimum (En düşük) gereksinimler neler olmaktadır? İşte, Star Wars Battlefront 2 oyunu için gereken sistem gereksinimleri hakkında detayları derledik.

 

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Star Wars Battlefront 2 oyunu bir savaş oyunu olmaktadır. Oyun severler tarafından beğenilerek oynanan bu oyunda çeşitli güncellemeler mevcut olmaktadır.

Star Wars Battlefront 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Star Wars Battlefront 2 oyunu 2017 yılında yayınlanmış bir oyun olmaktadır. Bu oyunda birden fazla oyuncunun içinde yer aldığı savaşlar bulunmaktadır. Star Wars Battlefront 2 oyunu için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde ifade edilmektedir:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10 olması tavsiye edilmektedir.

İşlemci: AMD FX 6350 Processor veya Intel Core i5 6600K olmalıdır.

RAM: En az 8 GB RAM olması gerekir.

Ekran Kartı: AMD Radeon™ HD 7850 2GB ya da NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB olmalıdır.

DirectX: Version 11 olmalıdır.

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İnternet: Geniş bant İnternet bağlantısının olması gerekmektedir.

Depolama Alanı: 60 GB boş alanın olması gerekir.

Star Wars Battlefront 2 İçin Önerilen Ve Minimum (En düşük) Gereksinimler

Star Wars Battlefront 2 oyunu donanımları fazla olan bir bilgisayarda daha iyi oyun deneyimi sunmaktadır. Çünkü bu oyun sistem gereksinimleri yüksek olan bir oyun olmaktadır. Bu oyun için önerilen sitem gereksinimleri şu şekilde belirtilmektedir:

İşletim Sistemi: 64- BİT Windows 10 ve sonraki sürümlerin olması önerilmektedir.

İşlemci: AMD FX 8350 veya Intel Core i7 6700 olması gerekir.

RAM: 16 GB RAM yeterli olmaktadırç.

Ekran Kartı: AMD Radeon™ RX 480 4GB veya NVIDIA GeForce® GTX 1060 3GB olmalıdır.

DirectX: Version 11

İnternet: Geniş bant İnternet bağlantısının olması gerekmektedir.

Depolama Alanı: 60 GB boş alanın olması gerekir.

 

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#Star Wars Battlefront 2 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar

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