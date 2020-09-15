Spotify'ın çalma listeleri sosyal medyadan paylaşılabilecek

Spotify, Hep Seveceklerim isimli yeni bir özelliği hayata geçirdi. Spotify kullanıcılarının sevdikleri 5 şarkı ile podcast’ten oluşan bir çalma listesi oluşturmalarını sağlayan özellik, bu çalma listesini sosyal medya kanallarında paylaşmalarına imkan veren yeni bir uygulama içi özellik. Bu yeni özellik, uygulamayı ücretsiz ve Premium olarak kullanan tüm dinleyicilerin erişimine açık.



ÖZELLİK NASIL KULLANILIR?

Spotify’da “Ana Sayfa” sekmesine girin ve“Hep Seveceklerim”i seçin. İstediğiniz şarkı ve podcast’leri bulun ve ekleyin.

Son olarak da "Paylaş" sekmesini tıklayın ve sosyal medyada paylaşın.



