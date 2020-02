Spotify açıkladı: K-Pop dünya genelinde yükselişte

2015 yılında Spotify, yükselişte olan sanatçılardan iş birliklerine ve Spotify’da OSTs adıyla bulunan Kore film ve TV dizilerinin orijinal soundtrack kayıtlarına kadar K-Pop müzik türünün pek çok örneğini bünyesinde bulunduran özel bir platform hayata geçirdi.

K-POP’un yükselişi ile ilgili veriler:

Spotify’da en çok dinlenen K-POP grubu BTS’nin yeni albümü, MAP OF THE SOUL: 7 Cuma günü yayınlandı. Ancak grubun bugüne kadar kırdığı pek çok rekor bulunuyor ve Spotify’da grubun yolculuğu pek çok kilometre taşı içeriyor:

2019 yılında BTS, Spotify’da 5 milyar dinlenme sayısı elde eden ilk Asyalı grup oldu. Türkiye’de de en çok dinlenen K-Pop grubu BTS!

2020 yılının Şubat ayı itibariyle BTS’in dinlenme rakamı 8 milyara vurdu. Yani sadece 2019 yılında grubun müziği, 3 milyardan fazla kez dinlendi.

2017 yılının Eylül ayında K-Pop, DNA adlı şarkısıyla Spotify Global 50 listesine giren ilk K-Pop grubu oldu.

BTS, Spotify’da en çok dinlenen K-Pop şarkısı rekorunun da sahibi: Bu şarkı, 380 milyon dinlenme rakamıyla Halsey ile birlikte seslendirdikleri “Boy With Luv”. Şarkı 2019 yılının Nisan ayında yayınlandı yani bir yıldan kısa bir sürede Spotify’da en çok dinlenen K-Pop şarkısı olmayı başardı. “Boy With Luv”, Türkiye’de de en çok dinlenen K-Pop şarkısı olarak öne çıkıyor.

BTS’nin orijinal içeriğinden yola çıkarak Spotify’a özel olarak yayınlanan BTS’nin MAP OF THE SOUL : 7 The Enhanced Album içeriğini inceleyebilirsiniz.

Öne çıkan ek veriler:

Bugüne kadar Spotify’da K-Pop müzik 41 milyondan fazla dinlendi.

K-Pop dinleyicilerinin yüzde 53’ü, 18-24 yaş aralığında ve K-Pop dinleyicilerinin yüzde 73’ü kadınlardan oluşuyor.

Spotify kullanıcıları dünya genelinde 96 milyon çalma listesine K-Pop şarkıları ekledi.

Şu anda (son 90 gün verileri) K-Pop müziğin en çok dinlediği ülkeler sırasıyla: Amerika, Endonezya, Filipinler, Japonya, Brezilya ve Meksika

K-Pop müzik Spotify’ın hizmet verdiği 9 pazarda da dinleniyor ve aşağıdaki ülkelerde K-Pop dinlenme rakamlarında dikkate değer bir artış gözlemleniyor



Mısır – %33

Vietnam - %30

Fransa - %13

Kolombiya - %8



Spotify’da en çok dinlenen K-Pop sanatçıları ise şöyle: BTS, BLACKPINK, EXO, TWICE ve Red Velvet. BTS, Spotify’da 8 milyardan fazla dinlendi.

Spotify’da en çok dinlenen K-Pop şarkısı, doğunun batıyla buluştuğu bir işbirliği olan, BTS ile Amerikalı şarkı yazarı Halsey’in birlikte seslendirdiği “Boy With Luv”. Bu şarkı Spotify’da 380 milyon kez dinlendi.



İşte TOP Listeler:

K-Pop müziğin en çok dinlediği ülkeler (son 90 gün verileri):

Amerika

Endonezya

Filipinler

Japonya

Brezilya

Meksika

Tayland

Malezya

Kanada

Singapur



Dünya genelinde en çok dinlenen d K-Pop sanatçıları (Ocak 2014 – Ocak 2020):

BTS

BLACKPINK

EXO

TWICE

Red Velvet

BIGBANG

SEVENTEEN

Monsta X

iKON

NCT 127



Türkiye’de en çok dinlenen K-Pop sanatçıları (Ocak 2014 – Ocak 2020):

BTS

BLACKPINK

EXO

TWICE

True Damage

Mamamoo

Monsta X

(G)I-DLE

Red Velvet

NCT 127



Spotif’da en çok dinlenen K-Pop şarkıları (Ocak 2014 – Ocak 2020):

“Boy With Luv” - BTS, Halsey

“Kiss and Make Up” - BLACKPINK, Dua Lipa

“FAKE LOVE” - BTS

“Kill This Love” - BLACKPINK

“DNA” - BTS

“DDU-DU DDU-DU” - BLACKPINK

“Blood Sweat & Tears” - BTS

“Gangnam Style (강남스타일)” - PSY

“SOLO” - JENNIE

“As If It's Your Last” – BLACKPINK



Türkiye’de en çok dinlenen K-Pop şarkıları (Ocak 2014 – Ocak 2020):

Boy With Luv (feat. Halsey) - BTS, Halsey

DDU-DU DDU-DU - BLACKPINK

As If It's Your Last - BLACKPINK

Kill This Love - BLACKPINK

Way Back Home (feat. Conor Maynard) - Sam Feldt Edit

SOLO - JENNIE

FAKE LOVE - BTS

BOOMBAYAH - KR Ver. - BLACKPINK

Blood Sweat & Tears - BTS

DNA - BTS