Spotify açıkladı: K-Pop dünya genelinde yükselişte
Spotify, 2014 yılında K-Pop’un ilk kez öne çıktığı K-Pop Daebak çalma listesinin yayınlanmasından bu yana ortaya çıkan global yükselişini doğrulayan ilginç veri ve trendleri açıkladı. 2014’ten Ocak 2020 tarihine kadar olan verilere baktığımızda, K-Pop’un Spotify çalma listelerindeki payı, yüzde 1800’den fazla arttı ve aynı çalma listesi bugün 2,4 milyon takipçiye sahip. 2014 yılından bu yana, K-Pop müzik Spotify’da 134 milyar dakikadan fazla dinlendi.
2015 yılında Spotify, yükselişte olan sanatçılardan iş birliklerine ve Spotify’da OSTs adıyla bulunan Kore film ve TV dizilerinin orijinal soundtrack kayıtlarına kadar K-Pop müzik türünün pek çok örneğini bünyesinde bulunduran özel bir platform hayata geçirdi.
K-POP’un yükselişi ile ilgili veriler:
Spotify’da en çok dinlenen K-POP grubu BTS’nin yeni albümü, MAP OF THE SOUL: 7 Cuma günü yayınlandı. Ancak grubun bugüne kadar kırdığı pek çok rekor bulunuyor ve Spotify’da grubun yolculuğu pek çok kilometre taşı içeriyor:
2019 yılında BTS, Spotify’da 5 milyar dinlenme sayısı elde eden ilk Asyalı grup oldu. Türkiye’de de en çok dinlenen K-Pop grubu BTS!
2020 yılının Şubat ayı itibariyle BTS’in dinlenme rakamı 8 milyara vurdu. Yani sadece 2019 yılında grubun müziği, 3 milyardan fazla kez dinlendi.
2017 yılının Eylül ayında K-Pop, DNA adlı şarkısıyla Spotify Global 50 listesine giren ilk K-Pop grubu oldu.
BTS, Spotify’da en çok dinlenen K-Pop şarkısı rekorunun da sahibi: Bu şarkı, 380 milyon dinlenme rakamıyla Halsey ile birlikte seslendirdikleri “Boy With Luv”. Şarkı 2019 yılının Nisan ayında yayınlandı yani bir yıldan kısa bir sürede Spotify’da en çok dinlenen K-Pop şarkısı olmayı başardı. “Boy With Luv”, Türkiye’de de en çok dinlenen K-Pop şarkısı olarak öne çıkıyor.
BTS’nin orijinal içeriğinden yola çıkarak Spotify’a özel olarak yayınlanan BTS’nin MAP OF THE SOUL : 7 The Enhanced Album içeriğini inceleyebilirsiniz.
Öne çıkan ek veriler:
Bugüne kadar Spotify’da K-Pop müzik 41 milyondan fazla dinlendi.
K-Pop dinleyicilerinin yüzde 53’ü, 18-24 yaş aralığında ve K-Pop dinleyicilerinin yüzde 73’ü kadınlardan oluşuyor.
Spotify kullanıcıları dünya genelinde 96 milyon çalma listesine K-Pop şarkıları ekledi.
Şu anda (son 90 gün verileri) K-Pop müziğin en çok dinlediği ülkeler sırasıyla: Amerika, Endonezya, Filipinler, Japonya, Brezilya ve Meksika
K-Pop müzik Spotify’ın hizmet verdiği 9 pazarda da dinleniyor ve aşağıdaki ülkelerde K-Pop dinlenme rakamlarında dikkate değer bir artış gözlemleniyor
Mısır – %33
Vietnam - %30
Fransa - %13
Kolombiya - %8
Spotify’da en çok dinlenen K-Pop sanatçıları ise şöyle: BTS, BLACKPINK, EXO, TWICE ve Red Velvet. BTS, Spotify’da 8 milyardan fazla dinlendi.
Spotify’da en çok dinlenen K-Pop şarkısı, doğunun batıyla buluştuğu bir işbirliği olan, BTS ile Amerikalı şarkı yazarı Halsey’in birlikte seslendirdiği “Boy With Luv”. Bu şarkı Spotify’da 380 milyon kez dinlendi.
İşte TOP Listeler:
K-Pop müziğin en çok dinlediği ülkeler (son 90 gün verileri):
Amerika
Endonezya
Filipinler
Japonya
Brezilya
Meksika
Tayland
Malezya
Kanada
Singapur
Dünya genelinde en çok dinlenen d K-Pop sanatçıları (Ocak 2014 – Ocak 2020):
BTS
BLACKPINK
EXO
TWICE
Red Velvet
BIGBANG
SEVENTEEN
Monsta X
iKON
NCT 127
Türkiye’de en çok dinlenen K-Pop sanatçıları (Ocak 2014 – Ocak 2020):
BTS
BLACKPINK
EXO
TWICE
True Damage
Mamamoo
Monsta X
(G)I-DLE
Red Velvet
NCT 127
Spotif’da en çok dinlenen K-Pop şarkıları (Ocak 2014 – Ocak 2020):
“Boy With Luv” - BTS, Halsey
“Kiss and Make Up” - BLACKPINK, Dua Lipa
“FAKE LOVE” - BTS
“Kill This Love” - BLACKPINK
“DNA” - BTS
“DDU-DU DDU-DU” - BLACKPINK
“Blood Sweat & Tears” - BTS
“Gangnam Style (강남스타일)” - PSY
“SOLO” - JENNIE
“As If It's Your Last” – BLACKPINK
Türkiye’de en çok dinlenen K-Pop şarkıları (Ocak 2014 – Ocak 2020):
Boy With Luv (feat. Halsey) - BTS, Halsey
DDU-DU DDU-DU - BLACKPINK
As If It's Your Last - BLACKPINK
Kill This Love - BLACKPINK
Way Back Home (feat. Conor Maynard) - Sam Feldt Edit
SOLO - JENNIE
FAKE LOVE - BTS
BOOMBAYAH - KR Ver. - BLACKPINK
Blood Sweat & Tears - BTS
DNA - BTS
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