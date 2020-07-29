Speedtest: Türkiye'nin interneti yavaş

İnternet hızı konusunda henüz beklenen seviyede olmayabiliriz. Bunu biz değil, Speedtest ölçümleri bize söylüyor. İnternet hız testi platformu olan Speedtest ile kullanıcılar kullandığı mobil hatların veya WiFi bağlantılarının hızını görebileceği gibi, yaptıkları tüm bu testlerin sonuçları da saklandığından bu hız raporlarına sonradan bakabiliyor.

Diğer yandan Speedtest, hız testi gerçekleştiren kullanıcılar sayesinde ülkelere göre ortakana internet hızını da belirleyebiliyor. Bu kapsamda ülkelerin sabit internet hızını güncelleyen Speedtest, Haziran ayını kapsayan raporunda dünya genelinde sabit internet ile indirme hızını 78,26 Mbps, yükleme hızını ise 42.06 Mbps olarak ölçtü.

Türkiye'ye geldiğimizde ise ortalama indirme hızının 26.30 Mbps olduğu görüldü. Geçen sene bu rakam 20.64 Mbps idi. Yani minik de olsa indirme hızında bir artış söz konusu. Türkiye'nin ortalama upload yani gönderme hızı ise 9.05 Mbps olarak ölçüldü.

Tüm bu rakamlar ışığında Türkiye, en hızlı sabit internet sıralamasında 101. sırada yer alırken, 37.21 Mbps ortalama indirme hızına sahip olan mobil internet hızıyla da 48. sırada kendine yer buldu.

Listenin ilk sırasındaki isim ise yine değişmedi. Singapur sabit internet hızıyla (208.16 Mbps) birinci, Güney Kore ise mobil internet hızıyla (110.10 Mbps) ilk sırada yer aldı.



