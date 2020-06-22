Sosyal mesafe teknolojiye emanet

Yeni normal olarak tanımlanan bu süreçte, artık 1.5-2 metrelik sosyal mesafe kavramı uzun bir süre hayatımızda olacak diyebiliriz. Kademeli normalleşmenin başladığı bugünlerde, artık spor müsabakaları da kısmen başlamış durumda . Seyircisiz oynanan bu müsabakalarda, sporcular maçlar öncesinde koronavirüs testine alınıyor ve spor dünyasında yeni bir dalganın önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu konuda en yenilikçi adımlardan biri ise NBA’den geldi. Temmuz ayında başlayacak olan NBA müsabakalarında sporcuların koronavirüs semptomu gösterip göstermedikleri konusunda teknolojiden faydalanılacak. İsteyen NBA oyuncuları, Oura isimli bir akıllı yüzük kullanabilecek. Bu yüzüğü kullanan sporcuların, ateş vb. koronavirüs semptomu gösterip göstermedikleri yüzde 90 doğrulukla tespit edilecek. Bununla birlikte sadece 6 gram ağırlığında olan yüzük, sporcular için herhangi bir engelleyici etki de yaratmıyor. 80 dakika gibi çok kısa bir sürede şarj olan yüzük, Android ve iOS ile senkronize bir şekilde çalışıyor. Yüzükte bulunan kızılötesi sensörler, ivme ölçerler, jiroskop ve sıcaklık ölçer gibi sensörler, yüzüğün bir akıllı saat gibi kullanılmasını ve sporcuların verilerinin incelenmesini de sağlıyor.

Spor müsabakalarının yanı sıra iş dünyasından da bu konuda yenilikçi girişimler geliyor. Örneğin otomotiv sektörünün dev ismi Ford, çalışanları için sosyal mesafe bilekliği geliştirdi. Michigan fabrikasında aynı hat üzerinde çalışan kişiler için geliştirilen bu bileklik, çalışanlar birbirine yaklaştığında titreşimle uyarı veriyor. Bu sayede çalışanların daha temkinli davranmasını sağlıyor.

E-ticaret sektörünün önemli isimlerinden Amazon ise sosyal mesafede artırılmış gerçekliği kullanıyor. Ofis ve iş yerleri için Mesafe Asistanı geliştiren Amazon, artırılmış gerçeklik tabanlı bir asistan tasarladı. Bu asistan, çalışanların etrafında 2 metre çapında çemberler çiziyor. Sosyal mesafeye uyulduğunda bu çemberler yeşil, uyulmadığında ise kırmızı renkli oluyor. Şirket içinde farklı noktalara koyulan ekranlardan, bu çemberlerin durumu görülebiliyor. İlk uygulamalarında olumlu dönüş alınan sistemin, farklı noktalara yüzlerce adet kurulacağı belirtiliyor.

Apple ve Google da DSÖ’nün önerilerine uymak için yeni bir girişimde bulunuyor. Teknoloji devi iki isim, Bluetooth tabanlı temas izleme platformu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bunun yanı sıra küçük/büyük ölçekli birçok şirket, mesafe uygulamaları üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu uygulamaların temel ortak noktasının ise kullanıcıların koronavirüse yakalanan kişilerle temas kurmayı engellemek diyebilirim.

Burak Kesayak

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