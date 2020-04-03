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GeriTeknoloji Sony WF-XB700: Yeni kablosuz kulaklıklar görücüye çıktı
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Teknoloji
Haber Giriş: 03.04.2020 - 08:43,Son Güncelleme:/

Sony WF-XB700: Yeni kablosuz kulaklıklar görücüye çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Sony WF-XB700: Yeni kablosuz kulaklıklar görücüye çıktı
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Günümüzde satılan kulaklıkların azımsanmayacak bir kısmı artık kablosuz olarak geliyor. Birçok marka, en yeni kablosuz kulaklıklarıyla kulaklık sektöründe mücadele ederken, rekabete girecek yeni ürün bu kez Sony cephesinden geldi. Sony WF-XB700, Extra Bass desteğiyle birlikte 9 saate kadar batarya ömrü sunan bir kulaklık.

Kablosuz kulaklık pazarında rekabet günden güne kızışıyor ve pek çok fiyat aralığında ürün bulabilmek mümkün. Kablosuz kulaklık akımının son halkası ise bu kez Sony'den geldi. Sony WF-XB700, özellikle de uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arayanlara yönelik bir ürün olarak öne çıkıyor.

Kulağa tam oturacak şekilde tasarlanan ürün, IPX4 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Ancak bu elbette suyun içine sokulabileceği anlamına gelmiyor; sadece yağmur, su sıçraması gibi dış etkenlere karşı ürün dayanıklı.

Sony WF-XB700: Yeni kablosuz kulaklıklar görücüye çıktı

Sony WF-XB700'in dış kısmında bulunan dokunmatik yüzey ile telefon görüşmeleri yapabilmek veya müzik dinlemek mümkün hale gelirken, kulaklıklarda bulunan XB (Extra Bass) desteği sayesinde daha derin ve keskin sesler kulağınıza geliyor. Ancak aktif gürültü engelleme teknolojisi bu üründe bulunmuyor.

Sony WF-XB700, 9 saate kadar batarya ömrü sunarken, kablo üzerinden şarj edilen kılıf devreye girdiğinde bu kez 9 saat daha ek süre kazanılabiliyor. İki saatlik şarj süresinde şarj olabilen ürünün fiyatı ise 130 dolar olacak.

Sennheiser'ın yeni kablosuz kulaklığını inceledikSennheiser, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Momentum Wireless 3 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kurulumu hayli kolay olan ürünü Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ile Hürriyet'in Video Prodüksüyon ekibinden Koray Taşan birlikte inceledi.
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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