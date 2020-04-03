Sony WF-XB700: Yeni kablosuz kulaklıklar görücüye çıktı

Kablosuz kulaklık pazarında rekabet günden güne kızışıyor ve pek çok fiyat aralığında ürün bulabilmek mümkün. Kablosuz kulaklık akımının son halkası ise bu kez Sony'den geldi. Sony WF-XB700, özellikle de uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arayanlara yönelik bir ürün olarak öne çıkıyor.

Kulağa tam oturacak şekilde tasarlanan ürün, IPX4 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Ancak bu elbette suyun içine sokulabileceği anlamına gelmiyor; sadece yağmur, su sıçraması gibi dış etkenlere karşı ürün dayanıklı.



Sony WF-XB700'in dış kısmında bulunan dokunmatik yüzey ile telefon görüşmeleri yapabilmek veya müzik dinlemek mümkün hale gelirken, kulaklıklarda bulunan XB (Extra Bass) desteği sayesinde daha derin ve keskin sesler kulağınıza geliyor. Ancak aktif gürültü engelleme teknolojisi bu üründe bulunmuyor.

Sony WF-XB700, 9 saate kadar batarya ömrü sunarken, kablo üzerinden şarj edilen kılıf devreye girdiğinde bu kez 9 saat daha ek süre kazanılabiliyor. İki saatlik şarj süresinde şarj olabilen ürünün fiyatı ise 130 dolar olacak.