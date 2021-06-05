Sony SRS-XB13 incelemesi

Sony, ses sistemleri söz konusu olduğunda uzun yıllara dayanan deneyimi olan bir marka. Bu açıdan karşımıza gelen yeni taşınabilir hoparlör Sony SRS-XB13’ten de beklentimiz daha fazlası oldu. Öncelikle minimal bir tasarım anlayışından söz edebiliriz; zira 253 gram ağırlığında olan ürünün çapı sadece 76x95 mm ve kolayca taşınabiliyor, çantaya sığıyor.



Ancak bu ürün çantaya rahatça sığdığı kadar, beraberinde gelen kayışla taşınabilirliği de öne çıkıyor. Boyutu küçük de olsa, hoparlörün ses seviyesi kullanıcıları tatmin edecek kadar yüksek seviyede. Bu noktada Extra Bass ve Ses Dağıtma işlemcisinin rolü elbette büyük. Extra Bass, tam aralıklı hoparlörle birlikte çalışarak bası güçlendirirken, alçak tonları geliştiriyor. Ses Dağıtma işlemcisi ile de surround ses deneyimi mümkün oluyor.

Taşınabilir bir hoparlör kullanıyorsanız elbette suya dayanıklı bir yapıda olmasını da beklersiniz. Bu açıdan da ürün, bekleneni veriyor. IP67 sertifikasına sahip olan cihaz, hem suya hem toza karşı dayanıklı bir yapıda bulunuyor.



Sony’nin verdiği rakamlara göre ürün, 16 saat batarya ömrüne sahip ve telefonunuzdaki pil göstergesi üzerinden de cihazın batarya ömrünü takip edebiliyor, şarj etme zamanı geldiğinde bildirim alabiliyorsunuz.

USB Type-C girişi üzerinden şarj olan ürün, Bluetooth ve Fast Pair teknolojisi ile birlikte hızlıca eşleşme yapabiliyor, cihazlarla bağlantı kurabiliyor. Özellikle de Android işletim sistemli telefon ve tabletlere bağlanma hızı 5 saniyenin bile altına düşüyor.



Cihaz üzerinde aynı zamanda mikrofon da yer alıyor. Bu da telefon görüşmelerinizi bu hoparlör üzerinden yapabilmenize olanak veriyor. Eller serbest görüşme yapabilmek önemli bir özellik.

Üründen stereo ses deneyimi bekleyenlerin ise çift SRS-XB13 edinmesi ve kablosuz olarak bağlaması yeterli.

Cihazın siyah, mavi, koyu gri, mercan pembesi, toz mavi ve limon sarısı olmak üzere 6 renk seçeneği mevcut.