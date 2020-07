Sony PS4 oyunları indirime girdi

Epic Games, Steam gibi oyun platformları yer yer oyun fiyatlarında büyük oranda indirimler yaparken, diğer yandan her hafta ücretsiz oyun dağıtan Epic Games de bu şekilde pek çok abone kazanmayı başardı. Sony de yaz aylarını fırsat bilerek internet üzerinden satışa sunduğu bazı oyunların fiyatlarını güncelledi.

23 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan indirimli fiyatlarla birlikte Resident Evil 7'den God of War'a kadar pek çok popüler PS4 oyunu da listede yer alıyor.

İşte indirime giren PS4 oyunları:

Far Cry 3 Classic Edition - 17,90 TL



Far Cry 4 - 59,07 TL



WRC 8 FIA World Rally Championship - 77,70 TL



V-Rally 4 Ultimate Edition - 69,80 TL



Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr -35,80 TL



No Man's Sky - 89,50 TL



Assassin's Creed Odyssey - 84,00 TL



Just Cause 4 Eksiksiz Sürüm - 83,72 TL



Warhammer: Chaosbane - 44,50 TL



Code Vein - 128,57 TL



Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition - 123,69 TL



Watch Dogs 2 Deluxe Edition - 69,00 TL



Journey - 22,77 TLMarvel's Spider-Man - 124,50 TL



God of War - 89,25 TL



Dark Souls III - Deluxe Edition - 74,75 TL



Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Sürüm - 257,04 TL



Devil May Cry 5 Deluxe Edition - 109,50 TL



Resident Evil 7 Biohazard - 42,00 TL



Need for Speed - 42,00 TL



MediEvil - 94,50 TL



Generation Zero - 67,00 TL



Monster Hunter World: Iceborne Master Edition - 155,40 TL