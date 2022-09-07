Son dakika: Tüm dünya merakla bekliyordu! Apple iPhone 14'ün fiyatı belli oldu

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Nefeslerin tutulduğu lansman Apple Watch 8 tanıtımı ile başladı. Watch 8'e 'araç kazalarını algılayabilen' bir özellik eklendi. Yeni seride farklı renk ve model çeşitleri de kullanıcılara sunuldu.
Dünya'nın en değerli şirketleri arasında olan Apple, iPhone 14 ve Apple Watch 8'i tanıtacağı Apple etkinliği 20:00'de start verdi.
Teknoloji devi Apple'ın iPhone 14 ve Apple Watch 8'i tanıtacağı Apple etkinliği 20:00'de başladı. İşte şu ana kadar tanıtılan ürünler...
APPLE WATCH 8
Watch 8 tüm gün pil ömrüne sahip olacak ve enerji tasarruf modunda kullanıldığında ise 36 saate kadar kullanılabilecek.
Şimdiye kadarki en dayanıklı Watch modeli olan Watch Pro, aşırı koşullara ayak uyduracak. Sporcular için geliştirilmiş olan yeni modelde birçok ek özellik yer alıyor. Apple Watch Ultra yüzde 7 daha büyük bir ekrana ve titanyum gövdeye sahip.
AIR PODS PRO 2
Yenilenmiş bir şarj kutusuna sahip olan 2. Nesil AirPods Pro modeli, çok daha güçlü ses ve uzun batarya ömrüne sahip. Etkinlikte, Air Pods Pro 2'nin fiyatının 249 dolar olduğu açıklandı.
IPHONE 14
Yeni iPhone 14'te kamera özellikleri öne çıkarken, aksiyon modu en dikkat çekeni oldu. iPhone 14'lere 2 yeni güvelik özelliği getirilirken, kullanıcıların uzun süredir beklediği uydu özelliği de yer aldı. Uydu özelliğiyle internete bağlı olmadan uyduya bağlanarak, SOS acil durum uyarısı yapılabiliyor.
IPHONE 14 PRO VE PROMAX
iPhone 14 PRO 6.1 inç, 14 PRO MAX 6.7 inç boyutunda olacak. iPhone 14 PRO'da A16 Bionic işlemci yer aldı. PRO modelinde 48 MP kamera yine yerini alırken, sensörün yüzde 65 büyütüldüğü açıklandı.
TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI
Apple Türkiye, internet sitesinden yeni iPhone ve Apple Watch fiyatlarını açıkladı.
iPhone 14- 30.999 TL
iPhone 14 Plus- 34.999 TL
iPhone 14 Pro- 39.999 TL
iPhone 14 Pro Max- 43.999 TL
Apple Watch Series 8
41 mm- 9.299 TL
45 mm- 9.999 TL
Apple Watch Ultra
27.999 TL