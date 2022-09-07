Son dakika: Tüm dünya merakla bekliyordu! Apple iPhone 14'ün fiyatı belli oldu

Haberin Devamı

Nefeslerin tutulduğu lansman Apple Watch 8 tanıtımı ile başladı. Watch 8'e 'araç kazalarını algılayabilen' bir özellik eklendi. Yeni seride farklı renk ve model çeşitleri de kullanıcılara sunuldu.



Dünya'nın en değerli şirketleri arasında olan Apple, iPhone 14 ve Apple Watch 8'i tanıtacağı Apple etkinliği 20:00'de start verdi.



Teknoloji devi Apple'ın iPhone 14 ve Apple Watch 8'i tanıtacağı Apple etkinliği 20:00'de başladı. İşte şu ana kadar tanıtılan ürünler...



APPLE WATCH 8



Watch 8 tüm gün pil ömrüne sahip olacak ve enerji tasarruf modunda kullanıldığında ise 36 saate kadar kullanılabilecek.





Haberin Devamı

Yeni Apple Watch serisi tanıtıldı. Series 8, Ultra ve SE modelleri dikkat çekti. Apple Watch Ultra, su altında nabız ve sıcaklık ölçme, yön bulma ve uyarılarda bulunabiliyor. Watch Ultra'nın fiyatı ise 799 dolar olarak açıklandı.

Şimdiye kadarki en dayanıklı Watch modeli olan Watch Pro, aşırı koşullara ayak uyduracak. Sporcular için geliştirilmiş olan yeni modelde birçok ek özellik yer alıyor. Apple Watch Ultra yüzde 7 daha büyük bir ekrana ve titanyum gövdeye sahip.

AIR PODS PRO 2



Yenilenmiş bir şarj kutusuna sahip olan 2. Nesil AirPods Pro modeli, çok daha güçlü ses ve uzun batarya ömrüne sahip. Etkinlikte, Air Pods Pro 2'nin fiyatının 249 dolar olduğu açıklandı.









IPHONE 14



Yeni iPhone 14'te kamera özellikleri öne çıkarken, aksiyon modu en dikkat çekeni oldu. iPhone 14'lere 2 yeni güvelik özelliği getirilirken, kullanıcıların uzun süredir beklediği uydu özelliği de yer aldı. Uydu özelliğiyle internete bağlı olmadan uyduya bağlanarak, SOS acil durum uyarısı yapılabiliyor.





Haberin Devamı

Ayrıca Apple, uydu özelliğinin 2 yıl boyuncu ücretsiz olacağını açıklarken ABD ve Kanada'daki kullanıcılar bu özellikten şu an yararlanabilecek.Apple, iPhone 14'ün fiyatını 799 dolar, iPhone 14 Plus fiyatını ise 899 olarak belirledi.

IPHONE 14 PRO VE PROMAX

iPhone 14 PRO 6.1 inç, 14 PRO MAX 6.7 inç boyutunda olacak. iPhone 14 PRO'da A16 Bionic işlemci yer aldı. PRO modelinde 48 MP kamera yine yerini alırken, sensörün yüzde 65 büyütüldüğü açıklandı.





Apple, iPhone 14 Pro'nun fiyatı 999 dolar, iPhone 14 Pro Max'in fiyatı ise 1099 olarak açıklandı.

TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI



Apple Türkiye, internet sitesinden yeni iPhone ve Apple Watch fiyatlarını açıkladı.

iPhone 14- 30.999 TL

iPhone 14 Plus- 34.999 TL

iPhone 14 Pro- 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max- 43.999 TL

Apple Watch Series 8

41 mm- 9.299 TL

45 mm- 9.999 TL



Apple Watch Ultra

27.999 TL