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Son dakika... Apple Türkiye'den indirim kararı: İşte yeni fiyatlar

#Apple#Iphone#İndirim
Son dakika... Apple Türkiyeden indirim kararı: İşte yeni fiyatlar

Döviz kurundaki düşüşün ardından Apple, Türkiye'de sattığı ürünlerin fiyatlarında indirime gitme kararı aldı. Başta iPhone olmak üzere pek çok Apple ürününün fiyatları düştü. İşte Apple'ın indirim kararı sonrası yeni fiyatlar...

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Döviz kurundaki düşüş sonrası Apple beklenen adımı attı. Kısa süre önce fiyatlarına zam yapan şirket dün gece indirim kararı aldı.

YENİ iPHONE FİYATLARI NE KADAR?

Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı son zam ile iPhone 13'ü 19bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile satmaya başlamıştı. İndirim kararı sonrası bu bu ürünün yani iPhone 13 Mini'nin fiyatı 14 bin 799 TL'ye düştü.

İndirim kararı sonrası iPhone 13'ün fiyatı 21 bin 499 TL'den 16 bin 299 TL'ye, iPhone 13 Pro'nun fiyatı 28 bin 999 TL'den 21 bin 499 TL'ye, iPhone 13 Pro Max'in fiyatı ise 31 bin 999 TL'den 23 bin 999 TL'ye düştü.

İNDİRİMLİ MACBOOK FİYATLARI

İndirim kararı sonrası Apple M1 – 13 inç Macbook Air'in fiyatı 19 bin 999 TL'den 14 bin 999 TL'ye, M1 Pro – 14 inç Macbook Pro'nun fiyatı ise 39 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye düştü.

EN UCUZ iPAD 5 BİN 199 TL OLDU

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iPad'lerin fiyatlarını da güncelleyen Apple, iPad'in yeni fiyatını 5 bin 199 TL olarak belirledi. Zam kararı sonrası bu ürünün fiyatı 6 nin 999 TL'ye çıkmıştı.

iPad mini'nin fiyatı 10 bin 499 TL'den 7 bin 899 TL'ye, iPad Air'in fiyatı 11 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye iPad Pro'nun fiyatı ise 16 bin 499 TL'den 11 bin 999 TL'ye düşürüldü.

Zam sonrası fiyatı 5 bin 99 TL'ye çıkan AirPods Pro'nun yeni fiyatı 3 bin 799 TL olarak belirlendi. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği lansmanda görücüye çıkardığı AirPods 3'ün fiyatı 3 bin 499 TL'den 2 bin 599 TL'ye düşürüldü.

İndirim kararı sonrası Apple Watch Series 7'nin fiyatı ise 5 bin 899 TL olarak belirlendi.

Söz konusu ürünün fiyatı geçtiğimiz günlerde 7 bin 999 TL'ye çıkarılmıştı.

 

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