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Sniper Elite 4 sistem gereksinimleri neler? Sniper Elite 4 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Sniper Elite 4 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Sniper Elite 4 sistem gereksinimleri neler Sniper Elite 4 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Sniper Elit 4,gereksinimleri; 64bit Windows 10 işletim sistemi, Intel CPU Core i3 2100 or AMD equivalent işlemci ve 25 GB Sabit Disk'tir. Minimum ve öneri gereksinim türleri bulunmaktadır. Geliştirilen en büyük 2. Dünya Savaş atışı gizli oyun videosudur.

 

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Savaşta İtalya’yı faşizmden kurtarırken uygulanan keskin nişancı taktiği 3. Kişi muharebesidir. Devasa oyun seviyeleri arasından muhteşem uzun atış tecrübeleri yaşayabilmen için detaylarıyla derledik.

Sniper Elite 4, Üçüncü şahıslara ait taktiksel bir gizli atış video oyunudur. Sniper 3’ün devamı olarak geliştirilerek 2017 yılının 14 Şubatında Microsoft Windows, xbox one ve PlayStation 4 için tek oyun ve çift oyunculu olarak satışa sunulmuştur. Tavsiye, minimum gereksinimler ve sistem gereksinim özellikleri bulunmaktadır. Ödüllü selefi üzerine kurulan Sniper Elite 4 oyuncuları sahil kasabalarını geçip dağ vadilerine oradan Nazi yapılarına kadar İtalyan yarımadası turu yaptırmaktadır.

Sniper Elit 4 Sistem Gereksinimleri Neler?

Sniper Elit gereksinimleri, oyuncular için önemlidir. Minimum ya da öneri gereksinimler bulunmaktadır.

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Öneri Gereksinimler;

İşletim sistemi, 64bit Windows 10,

İşlemci, Intel CPU Core i3 2100 or AMD equivalent,

Depolama alanı, 25 GB Sabit Disk olarak bilinmektedir.

Sniper Elit yazılımcıları tarafından geliştirilerek piyasaya sürülmüştür. Tek oyunculu oyun ve çok oyunculu seçenekleri bulunmaktadır. Taktiksel nişancı oyunları, gizlilik oyunu ya da 3. Şahıs nişancı türleriyle kullanıcılarının yüksek tercihidir. Hız ve görsellik tercihi olanlar için Sniper Elite 4 muhteşem bir sistem olarak piyasada bulunmaktadır.

Sniper Elit İçin Önerilen ve minimum (en düşük)Gereksinimler Nelerdir?

Muhteşem bir oyun olarak yüksek tercih Sniper Elit, gereksinimleri arasında bulunan şıklar şöyledir.

İşletim Sistemi; Windows 7, 8.1 or 64 bit Windows,

İşlemci; Intel CPU Corei3 2100 or AMD equivalent,

Bellek; 4GB RAM

Ekran Kartı; AMD Radeon HD 7870 or NVIDIA GeForce GTX 660 ve

Depolama alanı; 25 GB Sabit disk Alanıdır.

Sniper Elite 4 oyunu, bilgisayar sisteminde beklenen performans alabilmek için PC özellikleri minimum sistem ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Aksi durumda Sniper Elite 4 oyunu sırasında bilgisayarda donmalar, takılmalar olacaktır. Sniper Elite 4 sistem gereksinimleri arasında, minimum gereksinimler, önerilen gereksinimler ve tavsiye gereksinimler olarak bilinmektedir.

 

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