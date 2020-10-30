MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSingapur’da Kovid-19'u nefesten tespit edebilen cihaz geliştirildi
GeriTeknoloji Singapur’da Kovid-19'u nefesten tespit edebilen cihaz geliştirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 30.10.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Singapur’da Kovid-19'u nefesten tespit edebilen cihaz geliştirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Singapur’da Kovid-19'u nefesten tespit edebilen cihaz geliştirildi
Abone Olgoogle-news

Singapur'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nefesten dakikalar içerisinde belirleyen bir cihaz geliştirildi.

AsiaNews sitesinin haberine göre, Singapur'da Ulusal Üniversite'ye bağlı Breathonix şirketi, nefes yoluyla Kovid-19 virüsünü belirleyen cihaz geliştirdiğini bildirdi.

Breathonix, cihaza üflendiğinde, nefesteki kimyasal bileşiklerin değerlendirildiğini, kişinin virüs taşıyıp taşımadığına dair sonuçların 60 saniye içerisinde dijital ortamda görüntülendiğini açıkladı.

Şirket, cihazın alkol metreye benzediğini, yüzde 90 oranında güvenilir sonuç verdiğini bildirdi.

Cihazın, güvenilirliğini artıracak son adımların ardından 2021 başında piyasaya sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Huawei MateBook X incelemesiHuawei, ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ve oldukça ince bir tasarıma sahip olan Huawei MateBook X'i Türkiye'de satışa sundu. İş ve eğitim odaklı bilgisayar arayanlara hitap eden Huawei'nin bu yeni ürününü yakından inceledik. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle