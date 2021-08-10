Instagram hesabı açarken farklı platformları bağlayarak giriş yapılabildiği gibi hesaba dair bilgiler tanımlanarak da giriş işlemi gerçekleştirilebiliyor. Şifrenin unutulması hesabın kapatılmasını engellemiyor olsa da herhangi bir kapatma işlemi yapılması ve şifrenin unutulması bu durum için bir problem oluşturabiliyor.

Şifresi Unutulan Instagram Hesabı Silinebilir ya da Kapatılabilir mi?

Hesabınızın şifresini unuttuysanız öncelikle bu hesabın size ait olduğunu belirtmeniz gerekir. Böyle bir durumda Instagram’ın yardım merkezine başvurmak izlemeniz gereken ilk adımdır. Mail adresinize gönderilen bir şifre ile hesabınıza yeni bir şifre tanımlayabilirsiniz. Ardından yeni şifreyle giriş yapmanız halinde hesabınız aktif olacaktır.

Instagram hesabının şifresinin unutulması hesabın silinmesi veya kapatılması anlamına gelmez. Eğer bu adımlarla ilgili bir işlem yapmadıysanız hesabınız güncel şekilde mevcut varlığını koruyacaktır. Hesabınızda silme veya kapatma işlemi uyguladıysanız ve şifrenizi hatırlamıyorsanız kalıcı kapatmalarda hesapların geri döndüremediğini söylememiz gerekiyor.

Geçici kapatma sonrası Instagram’a yeniden geri dönmek istiyor fakat şifresini hatırlamıyorsanız yine mail adresinizle yeni bir şifre tanımlamak size yardımcı olacaktır. Şifrenin unutulduğu bir instagram hesabının sizden izin bir giriş yapılmaması halinde silinmesi ya da kapatılma durumu oluşturması mümkün değildir. Ancak şifrelerin güvenilir karakterlerden ve hatırlanabilir bilgilerden oluşması olası bir tehdit ve çalınma durumunun önüne geçilmesi adına büyük önem taşımaktadır.