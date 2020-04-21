Siber suçlular şimdi de en popüler DJ'leri kullanıyor

Gece hayatı değişime uğruyor. DJ’ler ve menajerleri faaliyetlerini sürdürmek için yeni fikirler arıyor. Örneğin, 23 Mart’ta düzenlenmesi gereken Ultra müzik festivali internete taşındı. Bir hafta sonu boyunca yapılan bir dizi yayınla gerçekleşen etkinlikte ünlü DJ’ler hiçbir özel hazırlık olmadan evlerinden canlı müzik yaparak modern müzik tutkunlarına ulaştı. İnsanların evlerinden çıkmadığı bu dönemde daha olumlu düşünmelerine ve morallerini yükseltmelerine yardımcı olan bu tür etkinliklere katılanların sayısı önemli ölçüde arttı.

Arkadaş buluşmaları gibi günlük faaliyetlerin de artık internet üzerinden gerçekleşmesiyle son haftalarda internet trafiğinde büyük bir artış yaşandı. İnternette daha fazla vakit geçirme eğilimi, internet hızını etkileyebiliyor. Bu da yayın kalitesini düşürüp bekleme ve yükleme sürelerini artırabiliyor. Bundan kaçınmanın bir yolu da istediğiniz müziği indirip çevrim dışı dinlemek. Yayınları düzgün bir şekilde izleyemediğinizde bu yöntem iyi bir çözüm sunuyor. Ancak bunu yaparken müziğin kaynağına dikkat etmemek hoş olmayan sonuçlar doğurabilir.

DJ Mag Top 100 DJ listesini inceleyen Kaspersky araştırmacıları, internetten elektronik müzik indirirken çok dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu. Araştırmada David Guetta, Alan Walker, Dj Snake, Calvin Harris ve Martin Garrix’in siber suçlular tarafından en çok kullanılan isimler olduğu belirlendi. Elektronik müzik tutkunlarından yararlanmak isteyen siber suçlular bu isimleri zararlı dosyaları yaymak için kullanıyor.

Bu dosyalarda reklam yazılımlarından Truva atlarına kadar birçok farklı tehdit türü yer alıyor. Bunlar verileri yok etmek, engellemek, değiştirmek veya kopyalamak ya da bilgisayarların ve ağların performansını düşürmek için kullanılabiliyor.

Araştırmada David Guetta’nın popülerliği açıkça görülebiliyor. DJ Mag dergisine göre Guetta, on üç yıldır en popüler ilk 10 DJ sıralamasında yer alıyor ve Kid Cudi ve Nicki Minaj gibi ünlü şarkıcılarla yaptığı çalışmalarla daha da tanınır hale geldi.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Anton Ivanov, “İnsanlar evde daha çok vakit geçirmeye başladıkça daha fazla içerik tüketir oldular. Yayınlar veya çevrim içi hizmetler üzerinden müzik dinlemenin bir zararı yok fakat sevilen şarkıları cihazlara indirirken dikkatli olmak gerek. Yaptığımız araştırma zararlı yazılımların bu tür dosyalara gizlenebildiğini gösterdi. Kullanıcılar, olası tehditlerden korunmak için ek önlemler almaya özen göstermeli.” dedi.

Kaspersky, bu zararlı dosyaları şu isimlerle tespit ediyor:

HEUR:Trojan.Script.Generic:

UDS:DangerousObject.Multi.Generic

Trojan.Win32.Agentb.bqyr

not-a-virus:HEUR:AdWare.AndroidOS.Agent.f

HEUR:Trojan.Win32.Generic



En sevdiğiniz elektronik müzik sanatçılarını dinleyerek rahat vakit geçirmek için Kaspersky’nin şu önerilerini uygulayabilirsiniz:

Sanatçının son albümlerinin ve parçalarının adlarını iki kez kontrol edin. Dosya adı şüpheli görünüyorsa veya şarkıyı daha önce hiç duymadıysanız indirmeyin.

Çevrim içi dinlemek amacıyla müzik indirmek için Spotify veya Audiomack gibi güvenilir kaynaklardan yararlanın.



Birçok farklı tehdide karşı kapsamlı koruma sağlayan güvenilir güvenlik çözümleri kullanın.