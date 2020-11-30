Siber Pazartesi nedir? Ne zaman olacak?

Başta Amerika olmak üzere dünyanın birçok yerinde şükran gününden sonraki Pazartesi “Siber Pazartesi” olarak geçiyor. Yani Siber Pazartesi 30 Kasım tarihini işaret ediyor, yani bugün! Perakendeciler tarafından tüketicileri online alışveriş yapmaya teşvik etmek için oluşturulan bugünde başta ev aletleri, elektronik ve teknolojik ürünler olmak üzere büyük indirimler uygulanıyor.

Siber Pazartesi’yi Kasım ayındaki diğer indirim günlerinden ayıran özelliklerin başında büyük şirketlerden ziyade küçük ve orta ölçekli işletmelerin online mağazalarında indirim yapmaları geliyor. Geçtiğimiz yıllarda “Siber Pazartesi” indirimleri ev aletleri, elektronik ve teknolojik ürünler özelinde uygulanırken son birkaç yıldır kampanya günlerinden biri haline geldi. Fakat Türkiye’de Kasım ayındaki diğer indirim günleri kadar etki yaratmıyor.

E-ticaretteki büyümenin devam edecek ve yıl sonunda yüzde 80’nin üzerinde olacak. Pandemi döneminde 3 milyon kredi kartı ilk kez kullanıldı. Türkiye’de e-ticaret her yıl %30-35 oranında büyüyor. 2020 yılının ilk 6 ayında ise pandeminin de etkisiyle 91.7 milyar liralık bir hacimle geçen yıla göre %64 bir büyüme gerçekleşti ve yıl sonuna kadar bu büyüme yüzde 80’lere kadar çıkacak.



